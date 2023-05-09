SON DAKİKA DEPREM haberleri: 9 Mayıs 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş 3.9 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 9 Mayıs 2023 Salı günü Kahramanmaraş bata olmak üzere yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. İşte 9 Mayıs 2023 son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 9 MAYIS 2023 SALI

2023.05.09 06:11:30 37.2857 36.7727 5.5 -.- 3.8 3.6 BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 05:59:22 36.5942 36.3528 5.2 -.- 1.5 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.05.09 05:51:23 39.2980 25.9302 6.4 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.09 05:39:29 37.8483 36.2052 5.4 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.09 05:35:59 37.8630 36.5560 5.0 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 05:12:58 39.1110 33.0668 1.9 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlksel

2023.05.09 05:00:14 39.1092 33.0683 5.0 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlksel

2023.05.09 04:50:02 37.8767 36.5933 7.7 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 04:44:37 37.8887 29.4645 11.2 -.- 1.1 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2023.05.09 04:44:24 38.1305 36.9825 5.3 -.- 1.9 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 04:40:22 37.6297 35.6103 6.5 -.- 2.3 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.05.09 04:39:24 38.1872 37.8185 13.8 -.- 1.9 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.09 04:27:11 37.8607 36.2833 5.4 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.09 04:26:10 38.4095 37.3373 5.3 -.- 2.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 04:16:19 38.1477 37.3072 5.3 -.- 1.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 04:14:02 37.7643 36.3030 5.5 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 04:11:13 36.0122 36.2305 8.7 -.- 1.8 -.- DOKUZDAL-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.05.09 03:56:06 36.5277 28.8745 3.6 -.- 2.2 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.05.09 03:38:16 38.1135 36.0958 8.2 -.- 1.7 -.- DOGANBEYLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.09 03:37:37 37.5037 37.2457 20.0 -.- 1.9 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 03:36:23 36.7692 28.1035 17.6 -.- 0.9 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.05.09 03:33:47 38.4080 37.3650 8.7 -.- 2.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 03:28:27 36.9770 36.0327 17.6 -.- 1.8 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel

2023.05.09 03:22:52 38.0022 37.3193 5.4 -.- 1.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 03:19:43 37.2038 28.3410 3.1 -.- 1.3 -.- MUGLA İlksel

2023.05.09 03:12:56 37.8227 36.3302 10.8 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 03:02:25 37.8958 26.8948 1.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.09 02:58:46 37.9108 26.9457 4.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.09 02:56:04 37.8212 36.1903 8.4 -.- 2.2 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.09 02:50:37 37.8957 36.2682 14.4 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.09 02:34:26 37.8390 36.2433 5.3 -.- 2.7 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.09 02:14:52 36.1250 35.9647 15.4 -.- 1.8 -.- HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.05.09 02:12:42 37.8602 30.4457 5.0 -.- 2.0 -.- KOCTEPE-GONEN (ISPARTA) İlksel

2023.05.09 02:09:32 37.4192 36.9718 5.1 -.- 2.0 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 02:08:51 36.7332 28.1203 3.6 -.- 0.8 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.05.09 01:57:40 39.0360 33.0448 12.3 -.- 1.5 -.- KULU (KONYA) İlksel

2023.05.09 01:52:24 37.9223 36.3810 4.7 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 01:49:52 36.8897 31.0082 106.9 -.- 2.5 -.- KADRIYE-SERIK (ANTALYA) İlksel

2023.05.09 01:48:48 36.8015 28.1247 10.6 -.- 2.3 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.05.09 01:40:12 37.7660 36.2772 8.8 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 01:23:39 37.8355 36.4507 5.3 -.- 2.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 01:20:30 37.8757 36.2622 4.7 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.09 01:18:36 40.0457 34.8237 15.2 -.- 1.8 -.- CATALBAS-ALACA (CORUM) İlksel

2023.05.09 01:10:55 37.3200 37.4942 3.6 -.- 2.1 -.- BAKIRCA-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel

2023.05.09 01:05:11 37.3700 36.2850 5.3 -.- 1.7 -.- KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 01:03:45 37.2252 36.7647 4.7 -.- 1.9 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.05.09 00:38:19 37.1212 28.4667 13.8 -.- 1.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.05.09 00:30:41 37.9240 36.3523 20.4 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.09 00:18:55 38.0955 37.7625 8.1 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.09 00:14:24 38.0567 38.0017 15.7 -.- 1.3 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.09 00:13:22 37.6070 36.3602 8.1 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



