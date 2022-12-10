SON DAKİKA DEPREM haberleri 10 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi 10 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD son depremler listesini anbean güncellemeyi sürdürüyor. 10 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen depremlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın detayları ile 10 Aralık 2022 Cumartesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (10 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

2022.12.10 07:31:42 38.0372 24.0802 5.6 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.12.10 07:23:57 36.8920 27.7405 14.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.10 07:13:56 36.8575 27.7713 14.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.10 07:12:42 36.1770 27.1027 20.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.10 06:37:34 36.1060 28.0978 5.0 -.- 2.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.10 06:21:08 38.0655 24.0733 5.0 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.12.10 06:17:24 37.0317 29.3658 8.2 -.- 1.5 -.- YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2022.12.10 05:49:14 38.4267 41.2372 1.2 -.- 2.2 -.- AYGUN-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2022.12.10 05:47:39 38.4220 41.2355 5.0 -.- 2.6 -.- AYGUN-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2022.12.10 05:05:16 40.8022 42.8145 12.7 -.- 1.9 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.12.10 04:48:58 37.7262 43.9030 5.0 -.- 2.7 -.- ISIKLAR-(HAKKARI) İlksel

2022.12.10 04:45:02 40.6643 25.3177 5.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.12.10 03:57:13 36.0758 27.0468 12.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.10 03:38:23 36.1608 26.9752 19.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.10 03:37:00 36.1000 26.9710 13.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.10 03:20:35 34.8380 24.8117 19.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.10 02:56:46 36.2342 27.4637 24.0 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.12.10 01:37:54 37.0503 28.4697 5.0 -.- 1.2 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.10 01:34:41 38.3160 42.9463 28.3 -.- 1.1 -.- AKDAMAR-GEVAS (VAN) İlksel

2022.12.10 01:31:43 37.3677 36.1975 9.9 -.- 2.4 -.- YUKARICIYANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.12.10 01:23:10 37.8767 37.0778 7.7 -.- 1.9 -.- ALISAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.10 01:06:41 35.9077 29.4932 46.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.10 00:48:02 38.4620 42.9150 13.4 -.- 1.6 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



