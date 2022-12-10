HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM haberleri 10 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM haberleri 10 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

10.12.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 10 Aralık Cumartesi günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Sarsıntıların ardından birçok kişi internette "Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıkları araştırıyor. 10 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleşen sarsıntılara ilişkin ayrıntılara ulaşabilirsiniz. İşte 10 Aralık 2022 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 10 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi 10 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD son depremler listesini anbean güncellemeyi sürdürüyor. 10 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen depremlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın detayları ile 10 Aralık 2022 Cumartesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (10 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

2022.12.10 07:31:42 38.0372 24.0802 5.6 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.12.10 07:23:57 36.8920 27.7405 14.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.10 07:13:56 36.8575 27.7713 14.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.10 07:12:42 36.1770 27.1027 20.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.10 06:37:34 36.1060 28.0978 5.0 -.- 2.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.10 06:21:08 38.0655 24.0733 5.0 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.12.10 06:17:24 37.0317 29.3658 8.2 -.- 1.5 -.- YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2022.12.10 05:49:14 38.4267 41.2372 1.2 -.- 2.2 -.- AYGUN-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2022.12.10 05:47:39 38.4220 41.2355 5.0 -.- 2.6 -.- AYGUN-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2022.12.10 05:05:16 40.8022 42.8145 12.7 -.- 1.9 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.12.10 04:48:58 37.7262 43.9030 5.0 -.- 2.7 -.- ISIKLAR-(HAKKARI) İlksel
2022.12.10 04:45:02 40.6643 25.3177 5.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.12.10 03:57:13 36.0758 27.0468 12.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.10 03:38:23 36.1608 26.9752 19.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.10 03:37:00 36.1000 26.9710 13.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.10 03:20:35 34.8380 24.8117 19.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.10 02:56:46 36.2342 27.4637 24.0 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.12.10 01:37:54 37.0503 28.4697 5.0 -.- 1.2 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.10 01:34:41 38.3160 42.9463 28.3 -.- 1.1 -.- AKDAMAR-GEVAS (VAN) İlksel
2022.12.10 01:31:43 37.3677 36.1975 9.9 -.- 2.4 -.- YUKARICIYANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.12.10 01:23:10 37.8767 37.0778 7.7 -.- 1.9 -.- ALISAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.10 01:06:41 35.9077 29.4932 46.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.10 00:48:02 38.4620 42.9150 13.4 -.- 1.6 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktıTürkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı
Akşener'den Erdoğan'ın sözüne göndermeAkşener'den Erdoğan'ın sözüne gönderme
Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme! Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika Son depremler

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Akşener'den Erdoğan'ın sözüne gönderme

Akşener'den Erdoğan'ın sözüne gönderme

Çok konuşulacak karar! Onlar daha fazla maaş alacak! "Eğer yalan söyleyen olursa..."

Çok konuşulacak karar! Onlar daha fazla maaş alacak! "Eğer yalan söyleyen olursa..."

Hobi bahçesinde silahlı saldırı! 2 ölü, 1 yaralı

Hobi bahçesinde silahlı saldırı! 2 ölü, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.