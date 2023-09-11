SON DAKİKA DEPREM haberleri: 11 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Irak, Kerkük 4.8 ile sallandı

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Birçok kişi internette, "Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu?" gibi sorulara arama motorlarında yanıt arıyor. İşte 11 Eylül 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.11 06:13:59 38.8783 40.0617 7.4 -.- 2.5 -.- GOZEREK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.09.11 06:09:37 38.3218 37.4667 5.0 -.- 1.9 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.11 05:32:49 38.4793 37.2712 4.9 -.- 1.9 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.11 05:06:37 38.3543 39.5850 13.7 -.- 1.5 -.- CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.09.11 04:48:48 40.6637 35.4788 4.2 -.- 2.1 -.- SELIMIYE-MERZIFON (AMASYA) İlksel

2023.09.11 04:27:58 37.0718 28.3133 5.3 -.- 1.0 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.09.11 04:24:17 37.0845 28.4488 12.1 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.09.11 04:16:26 38.0282 36.4198 3.1 -.- 2.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.11 03:46:39 35.3137 26.0890 8.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.09.11 03:27:36 37.8078 35.5195 8.9 -.- 1.4 -.- BALCICAKIRI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.09.11 03:09:11 37.9710 36.3790 8.8 -.- 1.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.11 02:59:55 37.8087 35.6180 1.9 -.- 3.0 -.- AKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.09.11 02:29:52 39.3618 26.2562 10.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.11 02:28:37 39.4240 43.3207 7.3 -.- 1.9 -.- GUNDOGDU-TASLICAY (AGRI) İlksel

2023.09.11 02:24:40 36.2820 27.8322 7.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.09.11 02:19:59 38.0583 37.5182 12.0 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.11 02:14:50 40.2048 41.9110 1.5 -.- 2.9 -.- CIMENLI-NARMAN (ERZURUM) İlksel

2023.09.11 02:12:17 38.0277 36.4613 4.1 -.- 2.5 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.11 02:10:32 38.3128 37.4873 5.4 -.- 2.1 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.11 01:30:24 38.7593 27.6333 10.2 -.- 2.0 -.- ISHAKCELEBI-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2023.09.11 01:19:48 38.9252 27.6287 5.3 -.- 2.1 -.- SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.09.11 01:17:44 40.0770 40.9883 5.0 -.- 1.6 -.- SORKUNLU-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel

2023.09.11 01:17:04 38.7723 43.5542 5.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel

2023.09.11 01:09:23 38.3928 38.2907 5.7 -.- 1.5 -.- HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel

2023.09.11 00:44:22 37.1753 43.3038 8.6 -.- 4.4 4.7 IRAK İlksel

2023.09.11 00:42:53 37.9508 27.1332 9.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.11 00:37:58 37.1030 43.2207 6.5 -.- 2.6 -.- IRAK İlksel

2023.09.11 00:14:07 37.3165 36.8485 4.7 -.- 1.9 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.11 00:02:12 40.7158 29.1598 7.4 -.- 2.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



