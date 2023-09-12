HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM haberleri: 12 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 12 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

12.09.2023 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 12 Eylül 2023 Salı günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 12 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 12 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 12 Eylül 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

12 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.12 05:22:57 38.5378 28.2062 6.9 -.- 2.8 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.09.12 05:21:43 37.5730 33.6813 9.8 -.- 2.1 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2023.09.12 05:09:05 37.3755 36.8723 5.0 -.- 1.8 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.12 04:58:15 37.6198 26.8647 3.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.09.12 04:45:56 40.5890 42.2198 5.0 -.- 1.8 -.- TURNALI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2023.09.12 03:48:30 37.8212 36.6540 1.0 -.- 2.1 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.12 03:29:22 39.1082 40.8363 5.3 -.- 1.9 -.- SUDURAGI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.09.12 02:30:42 37.1513 35.8937 24.5 -.- 1.3 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.09.12 02:19:16 38.3253 37.7580 1.1 -.- 1.7 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.12 01:35:17 37.8712 26.9735 5.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.12 01:30:33 37.3177 35.6838 25.0 -.- 1.3 -.- AGZIKARACA-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2023.09.12 01:01:22 38.9947 33.8950 2.9 -.- 1.3 -.- BOGAZKOY-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel
2023.09.12 00:39:40 38.3223 37.7782 5.0 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.12 00:16:59 38.3258 37.6958 4.7 -.- 1.3 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.12 00:11:16 37.8195 35.5548 2.4 -.- 1.6 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.09.12 00:03:25 38.3395 37.7330 13.0 -.- 1.4 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.12 00:00:51 35.0392 24.8787 23.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çay değil zehir demliyoruz! Kansere davetiye çıkarıyor, meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuzÇay değil zehir demliyoruz! Kansere davetiye çıkarıyor, meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz
İstanbul'da otomobile silahlı saldırı!İstanbul'da otomobile silahlı saldırı!
Bakan Tekin'den canlı yayında öğretmen atamaları açıklamasıBakan Tekin'den canlı yayında öğretmen atamaları açıklaması
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika Son depremler afad deprem mi oldu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.