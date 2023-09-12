SON DAKİKA DEPREM haberleri: 12 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 12 Eylül 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

12 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.12 05:22:57 38.5378 28.2062 6.9 -.- 2.8 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel

2023.09.12 05:21:43 37.5730 33.6813 9.8 -.- 2.1 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel

2023.09.12 05:09:05 37.3755 36.8723 5.0 -.- 1.8 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.12 04:58:15 37.6198 26.8647 3.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.09.12 04:45:56 40.5890 42.2198 5.0 -.- 1.8 -.- TURNALI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2023.09.12 03:48:30 37.8212 36.6540 1.0 -.- 2.1 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.12 03:29:22 39.1082 40.8363 5.3 -.- 1.9 -.- SUDURAGI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2023.09.12 02:30:42 37.1513 35.8937 24.5 -.- 1.3 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.09.12 02:19:16 38.3253 37.7580 1.1 -.- 1.7 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.09.12 01:35:17 37.8712 26.9735 5.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.12 01:30:33 37.3177 35.6838 25.0 -.- 1.3 -.- AGZIKARACA-IMAMOGLU (ADANA) İlksel

2023.09.12 01:01:22 38.9947 33.8950 2.9 -.- 1.3 -.- BOGAZKOY-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel

2023.09.12 00:39:40 38.3223 37.7782 5.0 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.09.12 00:16:59 38.3258 37.6958 4.7 -.- 1.3 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.09.12 00:11:16 37.8195 35.5548 2.4 -.- 1.6 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.09.12 00:03:25 38.3395 37.7330 13.0 -.- 1.4 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.09.12 00:00:51 35.0392 24.8787 23.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



