HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 13 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 13 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

13.11.2023 06:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 13 Kasım 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 13 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 13 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 13 Kasım 2023 Pazartesi günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "13 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (13 KASIM 2023)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.11.13 06:07:59 37.3357 35.1800 7.1 -.- 2.1 -.- CORLU-KARAISALI (ADANA) İlksel
2023.11.13 05:16:36 38.1207 36.4795 8.9 -.- 1.8 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.13 04:35:22 36.1373 36.0138 4.5 -.- 0.9 -.- MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.13 04:32:55 36.4797 36.4822 15.0 -.- 0.8 -.- BASPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.13 03:41:56 38.1282 37.6040 22.7 -.- 1.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.13 03:33:00 39.4678 25.7140 9.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.11.13 03:28:58 37.8748 36.3183 12.7 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.13 03:13:35 37.9578 27.1025 7.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.13 03:09:43 37.9687 27.0985 5.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.13 03:08:28 37.9690 27.1148 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.13 03:08:24 37.3368 36.9457 5.0 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.13 03:04:25 38.1263 37.3887 5.0 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.13 03:02:49 37.4302 36.9218 1.7 -.- 1.5 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.13 02:52:22 37.9660 27.1303 5.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.13 02:49:25 37.9690 27.1255 6.9 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.13 02:44:25 39.1513 29.0622 6.9 -.- 1.8 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.13 02:18:58 38.2510 37.8098 6.8 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.13 02:01:25 38.0667 37.5432 15.8 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.13 01:35:31 37.6667 36.1120 8.0 -.- 1.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.11.13 01:07:01 38.1413 36.9005 2.1 -.- 1.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.13 00:59:10 36.2177 36.0787 14.4 -.- 1.8 -.- TOYGARLI-(HATAY) İlksel
2023.11.13 00:28:13 37.6063 35.6113 11.3 -.- 1.3 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 ile uyarı! Bu saatlere dikkat, kuvvetli geliyor! (13 Kasım 2023 hava durumu)Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 ile uyarı! Bu saatlere dikkat, kuvvetli geliyor! (13 Kasım 2023 hava durumu)
7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı
Kayseri'de 2 katlı evin çatısında yangın!Kayseri'de 2 katlı evin çatısında yangın!
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika Son depremler afad deprem mi oldu son dakika deprem
En Çok Okunan Haberler
Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu! Katliamdan önce o notu paylaşmış

3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu! Katliamdan önce o notu paylaşmış

10 Kasım'da düzenlenen 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma! Valilikten açıklama geldi

10 Kasım'da düzenlenen 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma! Valilikten açıklama geldi

Sivas’ta yetişti! Mutfak tüpü büyüklüğünde: "Her zaman denk gelmiyor"

Sivas’ta yetişti! Mutfak tüpü büyüklüğünde: "Her zaman denk gelmiyor"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.