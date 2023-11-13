SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 13 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 13 Kasım 2023 Pazartesi günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "13 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (13 KASIM 2023)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.11.13 06:07:59 37.3357 35.1800 7.1 -.- 2.1 -.- CORLU-KARAISALI (ADANA) İlksel

2023.11.13 05:16:36 38.1207 36.4795 8.9 -.- 1.8 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 04:35:22 36.1373 36.0138 4.5 -.- 0.9 -.- MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.11.13 04:32:55 36.4797 36.4822 15.0 -.- 0.8 -.- BASPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.13 03:41:56 38.1282 37.6040 22.7 -.- 1.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 03:33:00 39.4678 25.7140 9.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.11.13 03:28:58 37.8748 36.3183 12.7 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 03:13:35 37.9578 27.1025 7.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.13 03:09:43 37.9687 27.0985 5.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.13 03:08:28 37.9690 27.1148 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.13 03:08:24 37.3368 36.9457 5.0 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 03:04:25 38.1263 37.3887 5.0 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 03:02:49 37.4302 36.9218 1.7 -.- 1.5 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 02:52:22 37.9660 27.1303 5.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.13 02:49:25 37.9690 27.1255 6.9 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.13 02:44:25 39.1513 29.0622 6.9 -.- 1.8 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.13 02:18:58 38.2510 37.8098 6.8 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.13 02:01:25 38.0667 37.5432 15.8 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 01:35:31 37.6667 36.1120 8.0 -.- 1.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2023.11.13 01:07:01 38.1413 36.9005 2.1 -.- 1.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 00:59:10 36.2177 36.0787 14.4 -.- 1.8 -.- TOYGARLI-(HATAY) İlksel

2023.11.13 00:28:13 37.6063 35.6113 11.3 -.- 1.3 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







