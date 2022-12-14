SON DAKİKA DEPREM haberleri 14 Aralık 2022: deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan flaş açıklama!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelmeye devam ediyor. 14 Aralık 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte AFAD'dan yapılan açıklama ve 14 Aralık 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

2022.12.14 05:41:33 40.3545 27.1012 10.2 -.- 1.9 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.12.14 04:53:18 37.8132 26.8737 1.9 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.14 04:30:52 40.7787 30.9533 4.3 -.- 1.4 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.14 04:29:36 39.7597 30.1895 7.7 -.- 1.9 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel

2022.12.14 04:24:38 40.8753 42.8027 5.0 -.- 3.1 3.5 YAGMUROGLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.12.14 03:55:16 37.8280 29.2498 11.7 -.- 1.0 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.12.14 03:49:24 40.1293 33.9937 5.9 -.- 3.7 3.8 CATALLI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel

2022.12.14 03:39:38 38.3552 27.1787 5.4 -.- 1.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.12.14 03:28:37 41.0110 43.7360 14.9 -.- 1.5 -.- IBISKOY-AKYAKA (KARS) İlksel

2022.12.14 03:27:49 38.2797 24.2590 7.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.12.14 02:56:32 38.3623 27.1543 5.1 -.- 1.8 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel

2022.12.14 02:54:12 40.9172 42.7813 3.1 -.- 1.9 -.- ARPASEN-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.12.14 02:49:13 40.8372 42.8173 3.1 -.- 2.8 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.12.14 02:35:05 37.9737 27.1562 9.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.14 02:28:30 38.4980 43.0880 16.7 -.- 1.2 -.- VAN GOLU İlksel

2022.12.14 01:02:56 39.2620 28.1862 6.0 -.- 1.9 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2022.12.14 00:31:48 40.8523 31.6638 9.7 -.- 1.8 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2022.12.14 00:25:44 40.7505 30.9458 4.9 -.- 1.3 -.- CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ- SON DEPREMLER

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD- SON DEPREMLER

