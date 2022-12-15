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SON DAKİKA DEPREM haberleri 15 Aralık 2022: deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

15.12.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 15 Aralık Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD son depremler listesini anbean güncellemeye devam ediyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında, "bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 15 Aralık 2022 Perşembe günü gerçekleşen sarsıntılar ve son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 15 Aralık 2022: deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından incelenmeye başlandı. İşte AFAD'dan yapılan açıklamanın detayları ve 15 Aralık 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (15 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

2022.12.15 06:21:30 40.7953 30.9817 5.1 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.15 06:17:41 38.1087 27.0463 3.9 -.- 2.0 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.12.15 06:12:15 37.0402 29.1530 1.5 -.- 1.4 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.12.15 05:14:13 37.8102 29.6008 1.4 -.- 1.3 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.12.15 05:06:11 40.7840 31.0082 5.0 -.- 2.2 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.15 04:48:52 39.7208 42.8023 10.1 -.- 1.9 -.- SOBETAS-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2022.12.15 03:55:06 40.7848 30.9872 4.7 -.- 1.8 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.15 03:54:18 37.9673 27.1698 5.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.15 03:10:58 37.8472 26.8467 1.9 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.15 02:16:52 37.8300 29.2100 3.3 -.- 1.5 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2022.12.15 02:08:40 39.1343 41.3183 12.7 -.- 2.2 -.- BUZLUGOZE-VARTO (MUS) İlksel
2022.12.15 01:43:14 40.7473 31.0978 14.9 -.- 1.8 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel
2022.12.15 01:30:34 39.1703 41.2900 15.9 -.- 1.1 -.- CAYCATI-VARTO (MUS) İlksel
2022.12.15 01:21:31 38.2957 38.8405 2.7 -.- 1.7 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.12.15 00:59:53 37.9612 27.1622 5.1 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

KANDİLLİ- SON DEPREMLER

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD- SON DEPREMLER

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