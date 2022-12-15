SON DAKİKA DEPREM haberleri 15 Aralık 2022: deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından incelenmeye başlandı. İşte AFAD'dan yapılan açıklamanın detayları ve 15 Aralık 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (15 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

2022.12.15 06:21:30 40.7953 30.9817 5.1 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.15 06:17:41 38.1087 27.0463 3.9 -.- 2.0 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.12.15 06:12:15 37.0402 29.1530 1.5 -.- 1.4 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.12.15 05:14:13 37.8102 29.6008 1.4 -.- 1.3 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2022.12.15 05:06:11 40.7840 31.0082 5.0 -.- 2.2 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.15 04:48:52 39.7208 42.8023 10.1 -.- 1.9 -.- SOBETAS-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2022.12.15 03:55:06 40.7848 30.9872 4.7 -.- 1.8 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.15 03:54:18 37.9673 27.1698 5.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.15 03:10:58 37.8472 26.8467 1.9 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.15 02:16:52 37.8300 29.2100 3.3 -.- 1.5 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel

2022.12.15 02:08:40 39.1343 41.3183 12.7 -.- 2.2 -.- BUZLUGOZE-VARTO (MUS) İlksel

2022.12.15 01:43:14 40.7473 31.0978 14.9 -.- 1.8 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel

2022.12.15 01:30:34 39.1703 41.2900 15.9 -.- 1.1 -.- CAYCATI-VARTO (MUS) İlksel

2022.12.15 01:21:31 38.2957 38.8405 2.7 -.- 1.7 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.12.15 00:59:53 37.9612 27.1622 5.1 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ- SON DEPREMLER

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD- SON DEPREMLER

