HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM haberleri 16 Mayıs 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

SON DAKİKA DEPREM haberleri 16 Mayıs 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

16.05.2023 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 16 Mayıs 2023 Salı günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak edildi. Birçok kişi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 16 Mayıs 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 16 Mayıs 2023 Salı günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 16 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (16 MAYIS 2023 SALI)

2023.05.16 05:58:46 38.0235 37.5863 5.5 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.16 05:56:30 38.3103 38.2338 6.6 -.- 2.1 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.16 05:30:57 37.8217 36.2968 4.5 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 05:25:28 37.8670 36.2793 5.7 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.16 04:53:52 36.1448 36.3992 5.4 -.- 1.8 -.- KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.05.16 04:51:49 38.8273 37.1872 9.4 -.- 1.6 -.- RESADIYE-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.16 04:45:44 38.0528 36.6025 3.3 -.- 1.9 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 04:16:45 36.1755 26.1938 21.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.16 04:02:07 39.4835 26.8372 7.7 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.16 03:53:12 38.4292 37.2250 5.0 -.- 2.2 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 03:47:57 37.9815 36.3698 6.9 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 03:45:03 37.9838 37.6597 5.4 -.- 1.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.16 03:32:49 37.9093 36.2515 4.7 -.- 2.9 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.16 03:21:39 40.8742 31.5820 8.1 -.- 0.9 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2023.05.16 03:15:12 37.5698 36.7163 5.5 -.- 1.1 -.- OSLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 02:38:47 37.9935 36.4203 7.7 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 02:38:02 37.4985 37.1583 7.9 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 02:33:42 39.0913 33.0495 5.0 -.- 1.2 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.05.16 01:49:56 38.1900 38.6732 8.5 -.- 1.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.16 01:46:18 40.1745 31.7420 4.7 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.05.16 01:39:34 38.1578 36.5670 5.0 -.- 3.2 3.2 KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 01:37:01 40.2357 31.8045 5.0 -.- 2.2 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.05.16 01:36:22 38.3728 37.4642 8.2 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 01:32:52 35.9782 27.0368 28.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.16 01:27:54 37.1130 28.4377 13.2 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.16 01:18:57 38.2738 37.2447 1.0 -.- 1.9 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 01:17:45 37.9743 36.3372 4.8 -.- 2.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 01:13:19 38.4302 37.5722 6.1 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.16 01:10:55 38.1462 38.4820 4.7 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.16 01:05:37 38.4392 37.3398 12.7 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.16 00:42:05 38.4005 37.3405 2.8 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 00:42:05 38.1847 25.8415 8.9 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.16 00:41:12 37.8882 36.2682 16.7 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.16 00:35:48 38.0178 36.5932 8.0 -.- 1.6 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 00:23:37 38.5508 39.4663 9.6 -.- 1.4 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2023.05.16 00:18:23 38.3117 39.4378 6.3 -.- 1.5 -.- CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.16 00:06:27 38.4695 37.7212 5.0 -.- 3.0 -.- CINARKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.16 00:05:21 38.4170 37.3998 9.8 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.16 00:04:02 38.4173 37.5343 7.5 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.16 00:02:05 36.5858 36.3523 8.4 -.- 1.2 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Bir aileyi bataklığa sürüklediler, hayatları kabusa döndüYer: İstanbul! Bir aileyi bataklığa sürüklediler, hayatları kabusa döndü
Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."
İYİ Parti'de istifa! Sosyal medyadan duyurduİYİ Parti'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu
Anahtar Kelimeler:
deprem Son depremler deprem mi oldu

En Çok Okunan Haberler

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

Erdoğan'dan ikinci tur mesajı! Sosyal medyadan paylaştı

Erdoğan'dan ikinci tur mesajı! Sosyal medyadan paylaştı

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Crop giyip dekolteli poz verdi! Beğeni yağdı

Crop giyip dekolteli poz verdi! Beğeni yağdı

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı

İlginizi Çekebilir

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.