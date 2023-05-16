SON DAKİKA DEPREM haberleri 16 Mayıs 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 16 Mayıs 2023 Salı günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 16 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (16 MAYIS 2023 SALI)

2023.05.16 05:58:46 38.0235 37.5863 5.5 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.16 05:56:30 38.3103 38.2338 6.6 -.- 2.1 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.05.16 05:30:57 37.8217 36.2968 4.5 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 05:25:28 37.8670 36.2793 5.7 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.16 04:53:52 36.1448 36.3992 5.4 -.- 1.8 -.- KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.05.16 04:51:49 38.8273 37.1872 9.4 -.- 1.6 -.- RESADIYE-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.05.16 04:45:44 38.0528 36.6025 3.3 -.- 1.9 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 04:16:45 36.1755 26.1938 21.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.05.16 04:02:07 39.4835 26.8372 7.7 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.16 03:53:12 38.4292 37.2250 5.0 -.- 2.2 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 03:47:57 37.9815 36.3698 6.9 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 03:45:03 37.9838 37.6597 5.4 -.- 1.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.16 03:32:49 37.9093 36.2515 4.7 -.- 2.9 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.16 03:21:39 40.8742 31.5820 8.1 -.- 0.9 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

2023.05.16 03:15:12 37.5698 36.7163 5.5 -.- 1.1 -.- OSLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 02:38:47 37.9935 36.4203 7.7 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 02:38:02 37.4985 37.1583 7.9 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 02:33:42 39.0913 33.0495 5.0 -.- 1.2 -.- KULU (KONYA) İlksel

2023.05.16 01:49:56 38.1900 38.6732 8.5 -.- 1.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.05.16 01:46:18 40.1745 31.7420 4.7 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.05.16 01:39:34 38.1578 36.5670 5.0 -.- 3.2 3.2 KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 01:37:01 40.2357 31.8045 5.0 -.- 2.2 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.05.16 01:36:22 38.3728 37.4642 8.2 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 01:32:52 35.9782 27.0368 28.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.05.16 01:27:54 37.1130 28.4377 13.2 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.05.16 01:18:57 38.2738 37.2447 1.0 -.- 1.9 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 01:17:45 37.9743 36.3372 4.8 -.- 2.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 01:13:19 38.4302 37.5722 6.1 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.16 01:10:55 38.1462 38.4820 4.7 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.16 01:05:37 38.4392 37.3398 12.7 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.16 00:42:05 38.4005 37.3405 2.8 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 00:42:05 38.1847 25.8415 8.9 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.16 00:41:12 37.8882 36.2682 16.7 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.16 00:35:48 38.0178 36.5932 8.0 -.- 1.6 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 00:23:37 38.5508 39.4663 9.6 -.- 1.4 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2023.05.16 00:18:23 38.3117 39.4378 6.3 -.- 1.5 -.- CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2023.05.16 00:06:27 38.4695 37.7212 5.0 -.- 3.0 -.- CINARKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.16 00:05:21 38.4170 37.3998 9.8 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.16 00:04:02 38.4173 37.5343 7.5 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.16 00:02:05 36.5858 36.3523 8.4 -.- 1.2 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



