SON DAKİKA DEPREM haberleri 17 Mayıs 2023: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 17 Mayıs 2023 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA

2023.05.17 05:56:26 37.0492 36.9252 8.4 -.- 2.4 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.05.17 05:43:57 38.4633 37.5405 5.0 -.- 2.0 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.17 05:36:57 38.3725 37.8402 17.2 -.- 1.6 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.17 05:34:03 39.1017 40.3948 3.7 -.- 1.7 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel

2023.05.17 05:29:34 38.1282 36.6147 5.2 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 05:24:51 37.8347 26.9137 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.17 05:22:38 37.7995 26.9427 4.0 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.17 05:13:19 40.2202 31.7103 10.2 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.05.17 05:07:08 38.3195 37.7960 5.0 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.17 04:49:07 38.3748 37.3902 5.0 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 04:39:23 38.2400 36.6840 3.4 -.- 1.3 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 04:37:37 37.9063 36.2103 14.9 -.- 1.3 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.17 04:16:36 37.7610 36.3763 5.3 -.- 2.2 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 04:14:00 37.0837 28.4017 10.9 -.- 0.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.05.17 04:02:48 38.0820 37.2258 5.4 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 04:00:00 35.5833 34.9917 11.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.05.17 03:59:07 37.8465 36.2943 15.6 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 03:52:51 38.2545 37.6438 16.0 -.- 1.4 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 03:47:07 38.4893 39.1905 7.9 -.- 1.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.05.17 03:43:08 38.2818 27.1485 7.5 -.- 1.3 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.05.17 03:33:08 36.1068 36.0875 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.05.17 02:33:16 38.0740 36.5320 5.5 -.- 1.7 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 02:26:59 37.8233 36.2123 12.5 -.- 1.7 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.17 02:23:35 37.5230 37.3085 5.9 -.- 1.9 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 02:16:42 40.6405 35.4365 2.0 -.- 2.2 -.- KAYACIK-(AMASYA) İlksel

2023.05.17 02:06:58 38.0717 38.1897 5.3 -.- 2.1 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.17 01:44:39 38.4450 36.6867 25.7 -.- 0.9 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.05.17 01:39:41 38.3523 37.8212 5.0 -.- 1.9 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.17 01:34:32 37.9028 36.2397 5.0 -.- 2.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.17 01:33:18 38.6360 27.9695 2.6 -.- 1.5 -.- HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2023.05.17 01:28:06 38.1870 37.3745 5.6 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 01:16:16 36.0122 36.1087 8.5 -.- 2.1 -.- SUNGUR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.05.17 01:14:22 37.4157 36.8455 6.9 -.- 1.5 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 01:13:01 36.9460 27.6895 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.05.17 01:02:23 38.0732 37.1575 5.4 -.- 2.3 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 00:52:50 35.8280 29.9238 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.05.17 00:42:07 37.9590 36.2753 4.6 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.17 00:39:51 38.4212 36.6582 5.0 -.- 1.4 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.05.17 00:34:07 37.2110 35.9693 8.4 -.- 1.2 -.- IRMAKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.05.17 00:29:15 38.1232 38.4700 5.4 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.17 00:07:12 38.0957 37.7147 5.0 -.- 1.8 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



