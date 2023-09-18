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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 18 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

18.09.2023 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 18 Eylül 2023 Pazartesi günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 18 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 18 Eylül 2023 deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 18 Eylül 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

18 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.18 04:56:23 37.8727 36.2848 18.4 -.- 1.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.09.18 04:51:22 37.8600 36.2663 5.2 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.09.18 04:02:43 38.0872 37.5947 14.4 -.- 1.7 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.18 03:54:07 38.1070 32.5767 5.0 -.- 2.0 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.09.18 03:46:42 38.0868 37.1090 9.1 -.- 1.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.18 03:42:31 39.9485 28.1783 2.7 -.- 1.5 -.- DEREKOY-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2023.09.18 03:15:42 39.3413 44.5432 2.3 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.09.18 02:59:54 36.0698 35.8580 8.4 -.- 2.2 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.18 02:56:49 35.9963 35.8072 6.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.18 02:11:36 37.9502 26.7862 17.6 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.09.18 02:05:01 38.0847 37.4697 7.4 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.18 01:53:11 38.1225 37.1778 5.0 -.- 2.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.18 01:51:50 38.7903 43.5273 5.0 -.- 2.0 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2023.09.18 01:43:38 36.0527 35.8652 6.8 -.- 1.8 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.18 01:36:50 37.9972 37.9617 7.2 -.- 1.6 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.09.18 01:30:36 38.8225 43.6918 5.0 -.- 2.7 -.- AKBULAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2023.09.18 00:24:18 41.1573 34.9122 5.4 -.- 1.7 -.- KARALARGUNEY-OSMANCIK (CORUM) İlksel
2023.09.18 00:14:08 38.7222 26.5090 10.6 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.09.18 00:13:03 38.4887 37.4630 5.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.18 00:06:53 38.2493 38.6207 7.9 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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