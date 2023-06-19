SON DAKİKA DEPREM haberleri: 19 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş ve Malatya peş peşe sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ile son depremler listesi 19 Haziran 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Malatya gibi yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. 19 Haziran 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA DEPREM

Malatya'da saat 03.30 sıralarında deprem meydana geldi. Merkezüssü Yeşilyurt olan depremin şiddeti 4.4 olarak açıklandı.

AFAD'ın verilerine göre deprem 3.3 km derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Kahramanmaraş, Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ)

2023.06.19 06:27:43 40.7907 31.0007 8.3 -.- 1.6 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.06.19 06:16:41 38.0198 38.0427 18.5 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.19 06:09:47 38.2387 38.1532 1.5 -.- 1.8 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.19 06:05:03 36.5112 36.3742 2.2 -.- 2.6 -.- KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.06.19 06:03:55 39.1243 40.3302 19.9 -.- 1.9 -.- SIRMACEK-KIGI (BINGOL) İlksel

2023.06.19 05:59:42 36.9545 29.3125 11.2 -.- 1.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.06.19 05:57:24 37.8983 36.2332 6.5 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.19 05:57:04 36.9363 29.3040 8.9 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.06.19 05:56:31 36.9478 29.3222 11.8 -.- 1.6 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.06.19 05:42:23 36.9290 29.3542 9.2 -.- 2.4 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2023.06.19 05:34:32 38.3107 38.6380 12.1 -.- 1.9 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.06.19 05:31:22 37.9013 36.3673 24.3 -.- 1.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 05:15:37 37.9545 36.2813 1.6 -.- 3.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.06.19 05:15:37)

2023.06.19 05:14:00 38.2710 38.6110 12.0 -.- 2.1 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel

2023.06.19 05:07:01 38.1978 38.4985 9.5 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.06.19 04:58:14 38.2568 38.1552 9.8 -.- 2.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.19 04:57:37 38.4433 36.6517 17.7 -.- 1.4 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.19 04:56:06 38.1290 36.9142 5.3 -.- 1.9 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 04:55:39 38.1782 38.5738 19.4 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.06.19 04:53:41 37.6512 34.7000 5.3 -.- 2.9 -.- TORAMAN-ULUKISLA (NIGDE) İlksel

2023.06.19 04:41:12 38.3455 38.2200 13.3 -.- 1.5 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

2023.06.19 04:36:48 37.8883 36.2395 10.5 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.19 04:30:01 38.2642 38.5733 5.0 -.- 2.9 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel

2023.06.19 04:21:34 37.9595 36.3153 5.0 -.- 3.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 04:16:05 38.8025 37.5303 2.8 -.- 1.3 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.06.19 03:58:16 37.8798 37.6175 15.6 -.- 1.6 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.19 03:54:22 37.9018 36.8000 16.8 -.- 1.3 -.- HACIIBRAHIMUSAGI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 03:46:17 38.1285 36.9135 5.4 -.- 1.2 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 03:45:19 38.3277 27.2060 7.0 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.06.19 03:37:23 37.9343 36.3833 9.6 -.- 1.6 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 03:35:12 36.6807 36.1957 7.5 -.- 1.3 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.06.19 03:30:15 38.1782 38.0580 5.0 -.- 4.5 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.19 03:25:46 37.8342 36.5660 3.7 -.- 1.9 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 03:14:30 38.9155 26.8237 10.6 -.- 2.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.06.19 03:13:06 38.3047 38.5628 8.4 -.- 1.5 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel

2023.06.19 03:07:07 38.1775 38.4208 4.3 -.- 1.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.19 02:32:15 37.8522 36.6205 5.7 -.- 1.5 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 02:27:54 36.0410 35.9392 9.3 -.- 1.2 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.06.19 02:04:52 40.8263 27.5632 6.5 -.- 1.3 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.06.19 02:04:52 38.0918 36.5355 8.4 -.- 1.4 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 02:00:52 38.2378 37.7033 8.1 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.06.19 01:48:33 37.8695 36.3840 13.1 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 01:26:05 37.9752 36.4845 4.7 -.- 1.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 01:13:14 37.9418 36.4363 5.3 -.- 1.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 01:12:31 37.1177 36.6550 7.0 -.- 1.7 -.- FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.06.19 01:04:51 38.6837 35.3215 7.4 -.- 1.5 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel

2023.06.19 00:44:57 38.3468 37.1802 5.0 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.19 00:41:26 38.9420 32.8652 5.0 -.- 1.3 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel

2023.06.19 00:37:03 38.0093 38.0675 5.8 -.- 1.6 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.19 00:28:57 36.0368 36.1142 10.9 -.- 1.5 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel

2023.06.19 00:06:30 39.1183 40.2408 5.6 -.- 2.0 -.- KOCADAYI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



