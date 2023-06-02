SON DAKİKA DEPREM haberleri: 2 Haziran 2023 Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Marmara Denizi ve Bursa 3.5 ile sallandı

Son depremler listesi 2 Haziran 2023 Cuma günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. AFAD'ın açıklamasına göre; Bursa'da 3.5 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Birçok kişi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini inceliyor. İşte 2 Haziran 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

BURSA GEMLİK'TE DEPREM!

Marmara Denizi'nde Bursa Gemlik'te saat 03:52'de 3.5 büyüklüğünden Deprem gerçekleşti. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; depremin derinliği 5.14 km.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 2 HAZİRAN 2023 CUMA

2023.06.02 06:19:39 35.5502 33.4998 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.02 06:10:38 37.8342 36.3155 10.2 -.- 2.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 06:03:36 37.8525 36.6432 4.6 -.- 1.8 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 06:01:11 38.2147 37.6142 2.2 -.- 1.3 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 05:57:40 38.3757 37.5203 3.3 -.- 2.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.02 05:50:07 37.9020 36.6868 8.7 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 05:37:22 38.3732 37.4562 21.6 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 05:36:52 36.3737 26.7062 105.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.02 05:10:58 37.9040 36.6800 5.0 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 04:52:35 38.1293 37.3332 5.9 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 04:50:30 38.5445 37.4687 3.6 -.- 1.0 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.02 04:40:25 36.5310 36.3268 7.3 -.- 1.7 -.- DELIBEKIRLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.06.02 04:28:15 38.8328 37.3950 9.6 -.- 1.3 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.06.02 04:26:20 38.4880 37.5612 14.0 -.- 0.9 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.02 04:24:43 37.2615 37.0283 7.8 -.- 1.4 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 04:23:16 37.8455 37.8282 9.2 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.02 04:14:22 38.4307 37.5910 4.7 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.02 04:12:40 37.8757 36.2715 5.0 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.02 03:52:41 40.4373 29.0688 13.6 -.- 3.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.06.02 03:44:41 37.7712 37.7040 1.8 -.- 2.0 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.02 03:36:31 37.9538 36.2625 12.3 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 03:31:27 37.0755 28.4942 9.9 -.- 1.5 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.06.02 03:29:03 38.0743 27.1915 3.9 -.- 1.9 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.06.02 03:26:00 38.3325 37.6692 5.0 -.- 1.3 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.06.02 03:24:08 38.1148 36.9213 5.3 -.- 3.2 3.2 KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 03:19:07 38.0733 27.1975 3.0 -.- 2.4 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.06.02 03:17:24 38.4787 37.5218 19.1 -.- 1.2 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.02 03:16:13 37.9877 42.2062 9.1 -.- 1.9 -.- DURANKAYA-SIRVAN (SIIRT) İlksel

2023.06.02 03:12:19 38.7742 27.8050 8.1 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.06.02 03:10:30 37.9287 36.2262 4.1 -.- 1.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.02 03:09:55 37.9582 36.3187 5.4 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 03:00:06 38.0727 36.5785 3.1 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 02:50:10 37.9562 36.3073 8.3 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 02:41:38 38.4370 37.6048 18.3 -.- 0.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.02 02:38:57 38.4637 37.5262 5.7 -.- 1.8 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.02 02:37:08 37.8708 37.9193 8.0 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.02 02:36:00 38.0935 36.5217 5.0 -.- 1.8 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 02:34:52 38.2927 37.6057 5.6 -.- 1.7 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 02:32:43 38.1950 38.4602 5.4 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.06.02 02:19:32 37.8757 36.2447 7.6 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.02 01:42:44 37.9533 42.8935 5.0 -.- 3.6 3.6 OVECEK-CATAK (VAN) İlksel

2023.06.02 01:32:14 36.5458 27.1592 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.06.02 01:23:15 37.0817 28.3847 7.0 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2023.06.02 01:19:10 37.9610 36.3733 27.3 -.- 1.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 01:11:39 35.5518 35.3612 5.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.02 01:07:41 38.0188 36.6918 5.4 -.- 1.6 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 01:05:03 35.6227 35.4080 3.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.02 00:56:09 38.2792 37.7925 6.9 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.06.02 00:50:04 37.8267 36.6132 7.6 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 00:46:34 37.9088 36.2447 11.2 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.02 00:41:02 38.0668 38.3725 5.1 -.- 2.3 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.02 00:26:08 38.3952 37.3655 5.0 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.02 00:19:16 37.1640 36.6327 7.6 -.- 2.1 -.- ASAGIARICAKLI-BAHCE (OSMANIYE) İlksel

2023.06.02 00:18:56 38.1280 38.6502 4.9 -.- 1.7 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.06.02 00:12:28 37.9065 36.6403 5.8 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



