SON DAKİKA DEPREM haberleri 2 Mart 2023: Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Malatya art arda sallandı

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 2 Mayıs 2023 Salı günü Malatya dahil yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. AFAD'ın verilerine göre; saat 00.35'de merkez üssü Malatya Pütürge olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da saar 05.49ve 05.57'de 2.4 ve 1.9 şiddetinde sarsıntılar da gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. İşte 2 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 2 MAYIS 2023 SALI

2023.05.02 06:19:52 39.1853 27.3890 13.5 -.- 1.5 -.- KADIKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2023.05.02 06:03:17 38.0038 37.4773 9.7 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 05:57:15 38.1480 38.3397 13.4 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.05.02 05:49:36 38.3777 37.7715 3.7 -.- 2.4 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.02 05:41:27 38.3603 37.5452 1.6 -.- 1.6 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 05:36:00 36.5100 28.8662 2.0 -.- 2.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.05.02 05:31:52 38.0867 36.5110 6.8 -.- 1.7 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 05:24:27 37.6987 36.1427 8.2 -.- 1.5 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2023.05.02 05:02:11 36.4948 36.3668 5.0 -.- 2.0 -.- KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.05.02 04:56:45 38.0002 27.8640 7.3 -.- 1.3 -.- DIBEKCI-TIRE (IZMIR) İlksel

2023.05.02 04:55:00 37.8875 36.6562 9.7 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 04:45:56 37.8138 36.6217 7.5 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 04:36:49 37.9800 36.5173 5.5 -.- 2.1 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 04:35:04 37.9458 36.2877 5.0 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 04:34:17 38.3810 37.7183 2.4 -.- 1.3 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.02 04:24:19 37.8698 36.6062 5.0 -.- 3.2 3.0 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.05.02 04:24:26)

2023.05.02 04:18:54 38.0683 37.6473 2.2 -.- 2.1 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.05.02 04:15:11 38.0022 36.3218 5.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 04:14:04 38.0927 36.3548 12.1 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 04:10:27 37.8610 36.2808 3.4 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.02 03:43:45 37.1048 28.4692 7.2 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.05.02 03:41:02 37.9010 36.2507 19.1 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.02 03:28:08 37.9265 36.2767 19.2 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 03:25:38 36.9593 35.6355 3.2 -.- 1.9 -.- KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.05.02 03:19:11 38.3253 27.1978 7.2 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.05.02 03:18:06 38.1448 36.5585 21.4 -.- 1.3 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 03:15:13 38.0273 37.5437 9.7 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 03:10:35 37.6493 35.4003 6.2 -.- 1.7 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.05.02 03:00:04 38.4583 37.3398 5.0 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.02 02:58:34 40.7983 30.9865 10.8 -.- 1.4 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.05.02 02:56:54 38.1557 36.8843 5.0 -.- 1.5 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 02:56:20 37.8740 36.2133 5.3 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.02 02:36:54 37.0885 28.4268 2.3 -.- 1.1 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.05.02 02:34:24 37.8407 36.2490 9.4 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.02 02:30:49 38.3137 37.6038 18.9 -.- 1.4 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 02:20:58 36.9500 28.1748 5.0 -.- 1.2 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.05.02 02:17:20 37.1328 28.4480 12.3 -.- 0.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.05.02 02:06:37 36.7023 36.3823 22.0 -.- 1.5 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel

2023.05.02 02:05:15 38.4415 37.3183 28.3 -.- 1.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 02:04:50 37.1028 28.4727 12.9 -.- 1.4 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.05.02 01:48:48 37.2107 36.7715 6.4 -.- 1.7 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.05.02 01:38:04 38.5458 40.4190 14.4 -.- 1.4 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.05.02 01:37:25 36.7215 36.4450 7.9 -.- 1.6 -.- ZEYTINOBA-HASSA (HATAY) İlksel

2023.05.02 01:29:57 38.5605 40.4333 13.2 -.- 1.5 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.05.02 01:25:49 38.2397 38.5710 7.3 -.- 2.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.05.02 01:23:56 38.3060 37.7173 1.7 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.02 01:19:17 36.6723 36.1713 10.4 -.- 1.2 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.05.02 01:17:45 37.9963 36.3845 13.5 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 01:14:26 37.8805 36.2775 2.0 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.02 01:02:28 37.8257 36.2403 9.1 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.02 01:01:41 38.0448 37.4592 14.0 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 00:50:49 37.9112 36.2265 5.3 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.02 00:50:25 37.8652 36.2448 7.6 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.02 00:48:28 37.8530 36.5993 3.2 -.- 2.0 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 00:47:11 38.1877 36.9228 24.4 -.- 1.4 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 00:35:57 38.1292 38.5698 5.0 -.- 4.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.02 00:24:58 38.0420 36.5097 5.3 -.- 1.4 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 00:20:45 37.6657 35.3913 5.1 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.05.02 00:15:34 38.0710 37.3408 7.3 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.02 00:08:29 38.1060 38.0963 6.2 -.- 1.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.05.02 00:07:55 37.1342 28.4725 7.4 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.05.02 00:03:16 40.5963 33.4087 13.8 -.- 2.0 -.- CUKUROZ-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



