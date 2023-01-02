SON DAKİKA DEPREM haberleri 2 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 2 Ocak 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Elazığ, Yalova, Denizli ve Kahramanmaraş gibi illerimizde yaşayan vatandaşlar gerçekleşen sarsıntıların ardından son depremler listesini araştırmaya devam ediyor. Bugün 3.3 şiddetinin üzerinde deprem gerçekleşmedi. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklama ve 2 Ocak 2023 Pazartesi AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (2 OCAK 2023 PAZARTESİ)

2023.01.02 04:51:44 37.3972 37.0897 5.0 -.- 2.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.01.02 04:42:14 37.3612 29.5157 2.1 -.- 3.3 3.4 GUMUS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2023.01.02 02:52:01 40.6182 28.9748 6.9 -.- 3.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2023.01.02 00:25:16 38.5207 39.1328 8.4 -.- 1.9 -.- BADEMPINARI-(ELAZIG) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



