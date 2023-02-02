HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM haberleri 2 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

SON DAKİKA DEPREM haberleri 2 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

02.02.2023 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 2 Şubat 2023 Perşembe günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi arama motorlarında "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 2 Şubat 2023 Perşembe gününün son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 2 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 2 Şubat 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncelledi. İşte 2 Şubat 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE)

2023.02.02 06:12:29 38.3518 39.3723 5.0 -.- 1.4 -.- UCLERCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.02 06:09:12 39.0500 28.6222 5.3 -.- 2.5 -.- ORUCULER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 05:55:50 40.8003 30.9800 5.1 -.- 1.1 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.02.02 05:51:13 39.0380 28.6183 9.1 -.- 1.9 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 05:43:06 39.0357 28.5840 5.0 -.- 3.1 3.0 YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 05:40:09 36.5150 27.6807 5.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.02 04:49:34 40.4273 28.0235 11.8 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.02.02 04:35:42 38.3678 28.0083 12.0 -.- 1.4 -.- ARTICAK-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2023.02.02 04:24:50 39.3580 26.2398 17.3 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 04:06:57 39.3682 26.2570 15.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 04:06:25 35.3672 26.8015 3.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 03:59:29 39.0255 28.6292 17.1 -.- 1.6 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:48:51 39.0050 28.6833 10.8 -.- 0.8 -.- YIGITLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:46:05 39.0217 28.6405 10.1 -.- 1.3 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:43:12 39.0042 28.6003 16.3 -.- 1.3 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 03:17:57 35.6932 25.4863 9.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 03:11:21 37.1345 28.3150 24.8 -.- 1.2 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2023.02.02 03:10:28 36.8147 29.0042 12.9 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.02.02 03:10:18 36.5040 23.3902 5.0 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.02.02 02:25:45 39.3832 26.2333 11.9 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.02 02:07:53 36.9310 27.9512 3.9 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.02 01:09:02 39.0443 28.6075 8.7 -.- 0.9 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 00:34:40 39.0203 28.6092 16.5 -.- 1.8 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.02 00:29:32 39.0470 28.6140 5.5 -.- 2.3 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel

D1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D2

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA HAVA DURUMU 2 Şubat 2023: DİKKAT gerçek kış yolda! İstanbul'a kar yağışıyla birlikte geliyor: Vakit kaybetmeden harekete geçin!SON DAKİKA HAVA DURUMU 2 Şubat 2023: DİKKAT gerçek kış yolda! İstanbul'a kar yağışıyla birlikte geliyor: Vakit kaybetmeden harekete geçin!
Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemliSağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli
Savcı önce gözaltına alındı sonra tutuklandıSavcı önce gözaltına alındı sonra tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika Son depremler afad

En Çok Okunan Haberler

"Fırsata çevirmek gerek" diyerek vurguladı: Getirisi altından fazla olacak

"Fırsata çevirmek gerek" diyerek vurguladı: Getirisi altından fazla olacak

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Canlı yayında ilginç anlar! Yaptığı hareketle herkesi şaşırttı

Canlı yayında ilginç anlar! Yaptığı hareketle herkesi şaşırttı

Bademcik ameliyatı oldu hayatını kaybetti! Doktor ortadan kayboldu

Bademcik ameliyatı oldu hayatını kaybetti! Doktor ortadan kayboldu

Kar için kritik günler... İstanbul'da kar tatili olur mu? '20 cm'yi bulacak'

Kar için kritik günler... İstanbul'da kar tatili olur mu? '20 cm'yi bulacak'

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.