SON DAKİKA DEPREM haberleri 2 Şubat 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 2 Şubat 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncelledi. İşte 2 Şubat 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE)

2023.02.02 06:12:29 38.3518 39.3723 5.0 -.- 1.4 -.- UCLERCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.02.02 06:09:12 39.0500 28.6222 5.3 -.- 2.5 -.- ORUCULER-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.02 05:55:50 40.8003 30.9800 5.1 -.- 1.1 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2023.02.02 05:51:13 39.0380 28.6183 9.1 -.- 1.9 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.02 05:43:06 39.0357 28.5840 5.0 -.- 3.1 3.0 YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.02 05:40:09 36.5150 27.6807 5.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.02 04:49:34 40.4273 28.0235 11.8 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

2023.02.02 04:35:42 38.3678 28.0083 12.0 -.- 1.4 -.- ARTICAK-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2023.02.02 04:24:50 39.3580 26.2398 17.3 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.02 04:06:57 39.3682 26.2570 15.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.02 04:06:25 35.3672 26.8015 3.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.02.02 03:59:29 39.0255 28.6292 17.1 -.- 1.6 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.02 03:48:51 39.0050 28.6833 10.8 -.- 0.8 -.- YIGITLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.02 03:46:05 39.0217 28.6405 10.1 -.- 1.3 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.02 03:43:12 39.0042 28.6003 16.3 -.- 1.3 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.02 03:17:57 35.6932 25.4863 9.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.02.02 03:11:21 37.1345 28.3150 24.8 -.- 1.2 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel

2023.02.02 03:10:28 36.8147 29.0042 12.9 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.02.02 03:10:18 36.5040 23.3902 5.0 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.02.02 02:25:45 39.3832 26.2333 11.9 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.02 02:07:53 36.9310 27.9512 3.9 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.02.02 01:09:02 39.0443 28.6075 8.7 -.- 0.9 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.02 00:34:40 39.0203 28.6092 16.5 -.- 1.8 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel

2023.02.02 00:29:32 39.0470 28.6140 5.5 -.- 2.3 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANISA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



