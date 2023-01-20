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SON DAKİKA DEPREM haberleri 20 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

20.01.2023 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (20 Ocak 2023 Cuma) yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda kişi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini arama motorlarında sorgulamaya başladı. Sarsıntı dolayısıyla civar bölgelerde ikamet eden kişiler de deprem konusunda araştırmalarına hız verdi. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 20 Ocak 2023 Cuma günü yayımlanan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 20 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi 20 Ocak 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklandı. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte 20 Ocak 2023 Cumagününün son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (20 OCAK 2023 CUMA)

2023.01.20 05:37:39 37.8392 26.9363 4.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 05:33:24 39.3705 26.2538 6.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 05:24:29 40.8155 31.0655 8.7 -.- 1.3 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2023.01.20 05:04:50 39.3625 26.2425 12.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 04:33:59 38.7757 41.9488 7.2 -.- 1.9 -.- GULTEPE-KORKUT (MUS) İlksel
2023.01.20 03:53:21 37.8728 26.9405 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 03:04:28 37.8767 26.9590 3.6 -.- 3.5 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 02:48:35 39.3672 26.2483 4.4 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 02:46:09 38.5998 44.7430 2.7 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.20 02:38:44 39.3387 26.2337 9.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.20 02:07:19 38.5908 44.8497 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.20 02:04:29 37.0193 36.0467 10.6 -.- 2.5 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.01.20 02:00:05 38.6038 44.7412 5.0 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.20 01:37:58 38.2202 26.6377 5.7 -.- 2.5 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel
2023.01.20 00:56:05 38.3393 27.1998 7.2 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.20 00:52:28 40.6533 34.3740 9.5 -.- 1.5 -.- KAYAAGZI-ISKILIP (CORUM) İlksel
2023.01.20 00:28:02 38.3712 27.2668 5.1 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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