SON DAKİKA DEPREM haberleri: 22 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 22 Haziran 2023 Perşembe merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. Çok sayıda vatandaş "22 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 22 Haziran 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE

2023.06.22 05:42:27 43.9490 33.5007 65.1 -.- 4.5 4.4 KARADENIZ İlksel

2023.06.22 05:16:57 38.6702 39.6445 6.4 -.- 2.1 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.06.22 05:06:44 37.3118 37.0498 9.5 -.- 3.1 3.1 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.22 04:11:45 38.2343 38.6245 6.5 -.- 3.6 3.7 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.06.22 04:01:52 37.1707 30.9225 91.7 -.- 2.4 -.- HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel

2023.06.22 03:58:43 36.2865 36.2867 9.0 -.- 2.1 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel

2023.06.22 03:24:43 36.2530 36.1323 4.5 -.- 1.4 -.- EKINCI-(HATAY) İlksel

2023.06.22 03:18:00 36.3360 28.0033 57.3 -.- 2.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.06.22 03:15:26 38.1380 38.3693 8.0 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.22 03:09:29 37.0567 36.1913 8.5 -.- 1.6 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel

2023.06.22 02:50:52 38.0897 37.6175 8.6 -.- 1.8 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.22 02:05:14 37.9258 36.2795 5.0 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.22 01:25:17 40.7095 30.4918 7.1 -.- 2.5 -.- YAZILI-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.06.22 01:12:10 38.0692 37.3973 5.0 -.- 2.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.22 01:05:30 40.3482 28.6170 4.4 -.- 1.6 -.- CAMLIK-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.06.22 00:47:17 38.3085 37.7387 9.3 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.06.22 00:27:43 37.9392 36.2268 4.2 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.22 00:06:29 37.9570 37.4642 8.7 -.- 1.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.22 00:01:05 38.5090 39.3362 4.8 -.- 1.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.06.22 00:00:14 38.5160 39.3442 2.0 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



