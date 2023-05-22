SON DAKİKA DEPREM haberleri 22 Mayıs 2023: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Adana, Malatya ve Hatay art arda sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu oldu. Bugün Adana, Malatya ve Hatay'da yaşayan vatandaşlar dahil birçok kişi arama motorlarında Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini araştırıyor. İşte 22 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 22 MAYIS 2023 PAZARTESİ

2023.05.22 06:14:26 36.2227 35.9312 10.3 -.- 2.5 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.05.22 06:10:06 38.4642 37.5290 5.0 -.- 1.7 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.22 06:01:16 36.5937 36.4405 11.7 -.- 1.9 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.05.22 05:49:44 38.3700 37.7742 5.0 -.- 2.0 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.22 05:46:22 37.9060 36.2662 4.9 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.22 05:28:30 37.4657 37.1562 6.0 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.22 04:26:42 41.3673 31.4255 10.4 -.- 2.4 -.- KESKEK-EREGLI (ZONGULDAK) İlksel

2023.05.22 04:23:55 38.6213 27.0695 12.8 -.- 3.0 3.0 MENEMEN (IZMIR) İlksel

2023.05.22 04:10:58 41.1432 43.0713 1.3 -.- 2.5 -.- SEMIHA SAKIR-CILDIR (ARDAHAN) İlksel

2023.05.22 03:40:53 38.2977 37.1065 21.0 -.- 1.5 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.22 03:30:01 38.2498 38.6585 5.0 -.- 2.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.05.22 03:11:59 37.9107 26.8072 10.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.05.22 02:55:33 37.8932 36.2305 5.0 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.22 02:34:17 38.3555 37.1998 5.0 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.22 02:25:33 38.3015 37.7790 6.0 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.22 02:23:32 38.0250 37.5198 2.4 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.22 02:19:14 37.9418 36.3092 10.4 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.22 02:09:30 37.9012 36.2370 5.0 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.22 02:04:14 37.8885 36.4123 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.22 01:59:39 37.6492 36.0613 2.7 -.- 2.8 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2023.05.22 01:55:55 37.1408 36.9367 5.4 -.- 1.6 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.05.22 01:47:56 37.9543 36.3333 3.6 -.- 1.8 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.22 01:46:49 37.8390 36.2780 9.0 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.22 01:40:27 37.9892 29.0195 15.9 -.- 1.3 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI) REVIZE01 (2023.05.22 01:40:31)

2023.05.22 01:36:19 37.9845 36.3210 7.5 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.22 01:31:20 40.2218 29.0230 16.7 -.- 1.9 -.- NILUFER (BURSA) İlksel

2023.05.22 01:28:59 37.8860 36.5398 1.8 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.22 01:21:44 38.2383 38.4175 15.2 -.- 1.8 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.05.22 01:20:02 37.9232 36.2313 10.5 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.22 01:17:38 37.9547 36.2352 5.0 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.22 01:00:59 37.8672 36.2790 1.8 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.22 00:54:28 37.9427 36.3168 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.22 00:52:24 38.3263 26.8210 8.1 -.- 2.0 -.- OVACIK-URLA (IZMIR) İlksel

2023.05.22 00:52:02 34.9548 24.8638 7.6 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.05.22 00:46:03 37.9113 36.2605 11.3 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.22 00:42:20 37.8658 36.2733 8.6 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.22 00:37:59 38.1225 38.4662 5.0 -.- 2.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.22 00:35:47 37.3290 39.3297 11.3 -.- 1.7 -.- PAYAMLI-(SANLIURFA) İlksel

2023.05.22 00:00:38 37.8993 36.2957 11.9 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



