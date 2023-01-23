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SON DAKİKA DEPREM haberleri 23 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

23.01.2023 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (23 Ocak 2023 Pazartesi) yaşadıkları ilde sarsıntı hissedilen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Sarsıntı dolayısıyla civar bölgelerde ikamet eden kişiler de deprem konusunda araştırmalarına hız verdi. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 23 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (23 OCAK 2023 PAZARTESİ)

2023.01.23 05:58:38 36.9517 27.6623 12.7 -.- 3.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.23 05:38:13 40.7090 42.3127 5.5 -.- 2.2 -.- YOGURTCULAR-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2023.01.23 05:29:45 39.3522 26.2782 11.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.23 05:21:50 39.3513 26.2768 11.9 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.23 05:05:30 38.3323 27.2167 8.3 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.23 04:16:43 38.3362 27.2080 8.4 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.23 04:11:18 39.3328 27.4310 8.7 -.- 1.6 -.- KAPLAN-SOMA (MANISA) İlksel
2023.01.23 02:30:10 37.7663 26.9955 1.8 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.23 01:39:11 40.5340 32.9408 12.5 -.- 1.3 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2023.01.23 01:27:24 37.3328 29.5448 8.6 -.- 1.5 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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