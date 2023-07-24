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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 24 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

24.07.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 24 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 24 Temmuz 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? (24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Bugün gerçekleşen depremlerin büyüklüğü, şiddeti, merkezüssü ve derinliğine ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2023.07.24 05:00:03 37.9105 36.2968 5.0 -.- 3.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 03:47:12 38.2645 37.1798 5.0 -.- 1.7 -.- ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 03:41:51 38.8443 37.4168 3.2 -.- 1.4 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.24 03:39:03 37.8615 37.7307 14.0 -.- 2.2 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.24 03:02:03 38.1765 36.6345 5.3 -.- 1.9 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 03:01:34 38.2077 37.2153 8.2 -.- 2.0 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 02:41:38 37.8823 36.3057 13.8 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 02:36:14 38.1692 36.6402 14.0 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 02:05:49 37.5085 26.9982 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.07.24 02:00:05 38.2205 37.6533 12.5 -.- 1.2 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 01:55:12 36.1158 30.9943 5.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.24 01:24:15 42.0568 42.0390 7.7 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2023.07.24 00:45:31 37.8442 36.2742 5.0 -.- 1.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.24 00:31:37 38.2390 37.2817 10.3 -.- 1.4 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.24 00:26:43 37.0948 36.1312 5.1 -.- 1.6 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.07.24 00:22:10 38.3545 37.3267 5.0 -.- 3.5 3.5 INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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