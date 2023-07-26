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SON DAKİKA DEPREM haberleri 26 TEMMUZ 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilşi ve AFAD açıkladı

26.07.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün Adana, Kahramanmaraş, Ankara, Osmaniye gibi bazı illerimiz başta olmak üzere yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 26 TEMMUZ 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilşi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Adana, Kahramanmaraş, Ankara, Osmaniye gibi illerimizde dahil olmak üzere yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? (26 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA)

Bugün gerçekleşen depremlerin büyüklüğü, şiddeti, merkezüssü ve derinliğine ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2023.07.26 08:57:52 37.6343 35.8372 11.5 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 07:59:49 37.6333 35.8610 3.2 -.- 1.8 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 07:14:45 38.5657 37.2685 1.2 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.26 06:56:23 37.6535 35.8375 5.0 -.- 2.1 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 06:48:27 37.6048 35.7762 4.2 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 06:47:49 39.2267 33.0103 25.4 -.- 1.5 -.- KARAHAMZALI-BALA (ANKARA) İlksel
2023.07.26 06:18:50 37.3263 35.9860 43.1 -.- 2.0 -.- ERDOGDU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.07.26 06:16:59 37.6712 35.8663 5.4 -.- 2.5 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 06:11:17 37.6415 35.8805 1.7 -.- 2.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 06:07:25 37.6630 35.8477 7.7 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 06:02:31 38.0100 37.9653 21.6 -.- 3.2 3.2 SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.26 05:43:52 37.6660 35.7815 7.3 -.- 1.7 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 05:29:58 37.0690 28.2727 5.0 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2023.07.26 05:29:24 37.1655 35.9193 5.0 -.- 2.5 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 05:26:01 37.6000 35.8172 6.5 -.- 1.4 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 05:11:12 38.0277 38.0035 10.0 -.- 2.2 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.26 05:02:24 37.6565 35.7887 7.4 -.- 1.8 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 04:51:06 37.5908 35.7473 11.0 -.- 1.7 -.- KARANEBILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 04:46:41 40.4202 41.3313 5.0 -.- 3.7 3.8 YAZYURDU-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2023.07.26 04:44:08 38.0150 38.0090 12.2 -.- 3.0 3.1 GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.26 04:37:35 38.0780 37.9078 6.2 -.- 2.7 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.26 04:22:38 37.6420 35.8248 1.9 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 04:10:12 38.0293 38.5622 9.1 -.- 3.7 3.7 ALANCIK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.26 03:47:01 38.4775 38.2067 12.1 -.- 2.1 -.- SULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.07.26 03:41:34 37.6113 35.9143 5.0 -.- 2.6 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 03:35:26 37.6350 35.8857 4.4 -.- 2.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 03:25:00 37.1813 35.7992 20.2 -.- 1.4 -.- CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 03:22:23 37.4512 36.8595 3.2 -.- 1.4 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.26 02:48:27 37.6298 35.8110 9.6 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 02:45:56 37.6307 35.7533 5.0 -.- 1.5 -.- KARANEBILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 02:37:12 37.9780 36.2222 5.0 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.26 02:34:44 37.9845 36.3657 8.8 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.26 02:31:40 37.6753 35.8022 5.0 -.- 1.5 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 02:13:23 38.9210 27.0105 9.7 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.26 02:12:52 38.2725 36.3360 21.6 -.- 1.5 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.26 02:05:09 37.6182 35.7782 7.3 -.- 1.9 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 01:58:20 38.2488 37.2667 5.0 -.- 1.6 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.26 01:52:18 37.9682 27.6585 11.5 -.- 1.7 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.07.26 01:50:42 37.9957 27.6242 4.0 -.- 1.6 -.- HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.07.26 01:37:24 37.1600 36.1615 6.1 -.- 2.0 -.- YENIKOY-(OSMANIYE) İlksel
2023.07.26 01:32:49 37.6088 35.8173 6.7 -.- 1.4 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 01:17:56 36.9338 35.3620 6.9 -.- 1.7 -.- YUREGIR (ADANA) İlksel
2023.07.26 01:01:09 37.9507 36.3292 3.7 -.- 1.7 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.26 00:58:57 37.6465 35.8535 5.3 -.- 2.3 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 00:49:29 37.5952 35.8028 1.6 -.- 1.2 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 00:40:30 37.6635 35.7930 5.0 -.- 1.6 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 00:38:24 38.2437 36.0940 3.7 -.- 1.5 -.- DEMIROLUK-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.26 00:30:15 40.9590 39.7718 12.9 -.- 1.8 -.- CILEKLI-(TRABZON) İlksel
2023.07.26 00:27:31 37.6042 35.7627 6.3 -.- 1.8 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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