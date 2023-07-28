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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 28 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

28.07.2023 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 28 Temmuz 2023 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 128Temmuz 2023 Cuma günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 28 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 28 Temmuz 2023 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 28 Temmuz 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD starafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (28 TEMMUZ 2023 CUMA)

2023.07.28 05:51:02 37.0148 35.4792 10.0 -.- 1.7 -.- HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) İlksel
2023.07.28 05:41:51 38.4727 39.1673 5.0 -.- 1.3 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.07.28 05:24:28 37.6245 35.8930 7.5 -.- 2.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.28 04:42:32 38.3520 37.7808 9.2 -.- 1.2 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.28 04:41:28 38.3347 37.1560 22.0 -.- 1.4 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.28 04:34:33 38.1432 37.3805 12.5 -.- 1.3 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.28 04:24:50 37.8983 36.2380 4.3 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.28 04:14:01 37.7783 36.5828 5.4 -.- 1.5 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.28 04:06:56 37.6047 35.7253 4.9 -.- 1.3 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.28 03:45:08 38.5013 37.2760 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.28 03:38:19 39.1133 28.1500 5.7 -.- 2.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.07.28 03:37:48 37.9402 36.2562 21.8 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.28 03:34:21 37.8977 36.2562 4.8 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.28 03:29:09 37.2217 36.8005 5.3 -.- 1.8 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.28 03:27:05 38.1515 37.8595 5.3 -.- 1.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.28 03:13:29 37.5718 35.9550 1.9 -.- 2.0 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.28 03:09:19 37.4838 35.7245 17.7 -.- 1.5 -.- YENIKOY-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.28 03:03:27 37.6193 35.8055 5.1 -.- 1.3 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.28 02:49:21 38.3405 37.7438 5.0 -.- 1.6 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.28 02:43:03 37.9007 36.3307 9.0 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.28 02:38:51 38.5133 37.2820 5.0 -.- 1.8 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.28 02:28:53 36.3745 36.3398 5.4 -.- 2.5 -.- AKTAS-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.07.28 02:20:19 37.4985 35.6638 14.2 -.- 2.2 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.28 01:52:30 37.3858 37.0942 5.7 -.- 1.6 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.28 01:40:21 39.0373 26.8733 5.9 -.- 2.1 -.- YAHSIBEY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2023.07.28 01:31:25 37.6060 35.9072 5.0 -.- 2.6 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.28 01:30:49 37.9137 36.1713 6.0 -.- 2.7 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.28 01:21:23 37.6043 35.8280 5.4 -.- 1.7 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.28 00:45:19 36.6803 36.1947 5.4 -.- 1.7 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.07.28 00:43:25 38.3895 38.1623 7.7 -.- 2.1 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.07.28 00:35:32 37.1085 36.1817 5.3 -.- 1.5 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.07.28 00:08:33 38.1823 37.6727 5.7 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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