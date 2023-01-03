SON DAKİKA DEPREM haberleri 3 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 3 Ocak 2023 Salı günü merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte 3 Ocak 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (3 OCAK 2023 SALI)

2023.01.03 05:52:41 38.5540 43.7215 5.6 -.- 2.1 -.- ORTANCA-(VAN) İlksel

2023.01.03 05:22:13 40.7042 33.0043 9.6 -.- 1.4 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel

2023.01.03 04:44:50 39.2432 25.8435 2.9 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.03 03:52:44 37.0428 28.9197 6.3 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.01.03 03:15:45 37.8837 29.5440 15.2 -.- 1.5 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2023.01.03 03:05:24 39.4247 26.4017 5.0 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.03 03:04:46 40.1872 31.7693 5.0 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.01.03 03:04:13 38.3357 27.2063 7.3 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2023.01.03 02:38:45 37.4400 37.2845 9.2 -.- 1.2 -.- HASANKOCA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.01.03 01:46:21 35.5573 25.7507 7.3 -.- 3.7 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.03 01:37:04 35.5853 25.7693 5.1 -.- 3.6 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.03 01:04:16 35.5803 25.8530 15.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.03 01:01:46 39.4205 26.3607 6.9 -.- 2.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.03 00:57:48 39.4152 26.3753 11.3 -.- 2.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.03 00:49:02 35.5952 25.7727 5.6 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.03 00:32:38 37.6143 29.6492 7.5 -.- 2.3 -.- DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2023.01.03 00:28:15 36.9610 28.3753 5.0 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



