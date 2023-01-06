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SON DAKİKA DEPREM haberleri 6 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

06.01.2023 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve 6 Ocak 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamalarının detayları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette, "Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 6 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 6 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, 6 Ocak 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 6 Ocak 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (6 OCAK 2023 CUMA)

2023.01.06 06:12:21 35.5817 25.8033 3.5 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.06 04:36:50 37.0628 28.4747 4.0 -.- 1.5 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.06 04:24:04 37.8210 26.9983 6.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.06 04:21:03 37.3933 37.0872 4.2 -.- 1.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.01.06 04:04:25 35.4627 25.7467 17.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.06 03:52:45 39.9217 42.2263 4.6 -.- 1.4 -.- SEKMAN-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2023.01.06 03:47:39 35.4630 25.7050 6.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.06 03:37:06 35.6223 25.8893 6.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.06 03:37:06 35.2617 25.6423 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2023.01.06 03:37:12)
2023.01.06 03:32:27 38.6598 43.1632 5.0 -.- 2.1 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2023.01.06 02:56:18 40.6678 30.4398 12.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.01.06 02:30:41 40.6888 30.4447 8.1 -.- 1.2 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.01.06 02:29:36 37.9925 27.9770 8.2 -.- 0.7 -.- GUNEY-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2023.01.06 02:22:29 37.0335 28.4517 5.0 -.- 1.5 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.06 02:19:59 40.1067 23.8888 5.0 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.06 01:43:20 37.8140 29.7108 8.1 -.- 2.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.01.06 01:41:59 38.3415 27.2430 5.8 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.06 01:30:30 41.2378 43.7632 8.3 -.- 1.6 -.- GURCISTAN İlksel
2023.01.06 01:04:49 40.8292 42.8135 4.0 -.- 2.2 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2023.01.06 00:32:50 37.6777 44.2533 5.4 -.- 2.1 -.- KECILI-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel
2023.01.06 00:25:01 35.5628 25.7622 5.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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