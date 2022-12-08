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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: 8 Aralık 2022 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

08.12.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaları 8 Aralık 2022 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından araştırılıyor. Sarsıntıların ardından "Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. 8 Aralık 2022 Perşembe günü meydana gelen sarsıntılara ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 8 Aralık 2022 son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: 8 Aralık 2022 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncellemeye devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD'dan yapılan açıklama ve 8 Aralık 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (8 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

2022.12.08 06:00:25 40.8147 30.9730 5.4 -.- 3.1 3.0 ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2022.12.08 05:55:53 38.4720 42.9663 14.3 -.- 1.4 -.- VAN GOLU İlksel
2022.12.08 04:00:15 37.9048 27.2148 6.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.08 03:54:34 34.6147 32.9955 2.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.08 03:52:22 40.7805 30.9868 5.0 -.- 1.0 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.08 03:42:38 36.1095 29.4307 14.1 -.- 1.6 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.12.08 03:26:47 37.9150 27.2285 6.4 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.08 02:58:23 38.4785 42.9403 10.5 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2022.12.08 02:51:40 37.9440 27.2690 2.3 -.- 1.6 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.12.08 02:44:49 38.4160 42.8970 19.8 -.- 1.1 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel
2022.12.08 02:43:21 37.9360 27.1365 2.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.08 02:36:27 37.9530 27.1972 2.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.08 02:13:50 38.4530 42.9748 16.8 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2022.12.08 02:01:02 37.9508 27.2383 1.9 -.- 1.8 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.12.08 01:53:57 38.4923 43.0112 1.9 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
2022.12.08 01:44:37 38.4410 42.9472 21.4 -.- 1.6 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel
2022.12.08 01:44:37 37.8448 27.2558 2.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.12.08 01:43:52 37.9235 27.2170 6.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.08 01:40:51 37.9362 27.1978 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.08 01:39:41 38.4865 42.9853 3.6 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2022.12.08 01:35:46 37.8880 27.2307 11.4 -.- 4.0 3.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.08 01:34:06 37.9203 27.2233 6.3 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.08 01:16:08 37.9185 27.2103 6.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.08 01:02:39 40.8165 31.1197 10.5 -.- 2.1 -.- TURAPLAR-(DUZCE) İlksel
2022.12.08 00:27:28 40.7867 30.9562 3.7 -.- 1.5 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.08 00:17:18 37.9570 27.2198 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.08 00:10:40 37.9235 27.2370 5.2 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

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