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SON DAKİKA DEPREM haberleri: 8 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş 4.3 ile sallandı

08.06.2023 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 8 Haziran 2023 Perşembe günü Kahramanmaraş dahil bulundukları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte, 8 Haziran 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri: 8 Haziran 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş 4.3 ile sallandı

Son depremler listesi 8 Haziran 2023 Perşembe günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş dahil sarsıntı hissedilen bazı şehirlerimizde yaşayan vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini inceliyor. İşte 8 Haziran 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ 4.3 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş'ta saat 06.38 sırlarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

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AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladıç

AFAD'ın verilerine göre deprem 6.99 km derinlikte gerçekleşti.

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SON DEPREMLER LİSTESİ! 8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE

2023.06.08 06:38:40 37.8208 36.3085 5.0 -.- 4.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.08 06:18:59 38.0272 36.5903 4.4 -.- 1.7 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.08 06:12:49 37.1245 28.2948 24.0 -.- 1.0 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2023.06.08 06:00:02 36.0863 36.2833 6.5 -.- 1.5 -.- TURKMENMEZREASI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.06.08 05:50:35 38.5848 44.7680 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.06.08 05:45:03 37.8630 37.6460 9.5 -.- 1.8 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.08 05:25:18 37.9593 36.3267 5.2 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.08 05:23:35 37.7997 35.3353 7.1 -.- 2.0 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.06.08 05:21:53 37.7157 29.4788 5.3 -.- 1.3 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.06.08 05:20:54 37.7637 29.3762 10.3 -.- 1.5 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.06.08 04:46:43 40.7337 27.5613 16.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.06.08 04:37:12 39.1765 29.1487 10.5 -.- 1.4 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2023.06.08 04:29:39 38.4873 37.5042 5.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.08 04:18:11 38.0590 38.0383 7.6 -.- 1.6 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.08 03:59:25 38.2528 37.7013 7.0 -.- 2.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.08 03:41:28 36.5500 36.1757 1.8 -.- 1.2 -.- KARAPELIT-BELEN (HATAY) İlksel
2023.06.08 03:29:27 38.4607 42.7305 12.9 -.- 1.5 -.- DAGDIBI-TATVAN (BITLIS) İlksel
2023.06.08 03:25:13 36.7440 36.2460 5.5 -.- 1.2 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.06.08 03:21:12 38.1860 37.7890 7.7 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.08 02:56:00 38.8752 26.7157 4.3 -.- 2.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.08 02:55:49 38.0950 36.9268 2.2 -.- 3.3 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.08 02:54:40 37.9808 30.9352 13.7 -.- 1.3 -.- ESINYURT-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2023.06.08 02:38:24 38.2633 38.6957 6.8 -.- 2.2 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.06.08 02:25:44 38.5055 40.3155 15.8 -.- 1.1 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL) İlksel
2023.06.08 02:21:40 38.3247 37.2718 5.0 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.08 02:16:20 39.9180 28.3507 4.8 -.- 2.8 -.- MURADIYESARNIC-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2023.06.08 02:15:50 39.9227 28.3695 8.9 -.- 3.5 -.- MURADIYESARNIC-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2023.06.08 02:08:16 38.2825 38.1340 8.3 -.- 2.1 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.08 02:02:48 37.8745 36.3055 11.9 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.08 02:02:20 39.8977 33.1370 5.0 -.- 1.7 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel
2023.06.08 02:01:03 37.2015 39.3468 7.0 -.- 2.7 -.- GUVENLI-(SANLIURFA) İlksel
2023.06.08 01:51:47 37.7267 32.1552 6.3 -.- 1.2 -.- KAYALI-MERAM (KONYA) İlksel
2023.06.08 01:49:09 38.1493 37.1730 1.3 -.- 1.9 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.08 01:43:40 38.5240 39.4957 9.5 -.- 2.0 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.06.08 01:35:10 38.1335 36.6250 5.9 -.- 2.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.08 01:30:04 37.4152 36.9548 5.0 -.- 2.2 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.08 01:25:00 37.8767 36.6615 5.5 -.- 1.8 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.08 01:15:57 38.3555 39.7673 11.6 -.- 1.7 -.- DEVLETKUSU-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.06.08 01:08:34 38.4338 37.5490 7.8 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.08 00:47:33 38.4553 37.5383 1.0 -.- 1.5 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.08 00:37:04 38.1742 37.7822 5.0 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.08 00:26:04 38.2100 37.1880 5.0 -.- 2.2 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.08 00:06:23 38.5758 31.4332 10.1 -.- 1.5 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.06.08 00:00:26 38.5080 37.4748 3.5 -.- 1.3 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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