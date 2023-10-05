SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 5 EKİM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Son depremler listesi 5 Ekim 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Son depremler listesine ve yapılan açıklamaların detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 5 Ekim 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (5 EKİM 2023 PERŞEMBE)

2023.10.05 05:28:38 37.8450 36.2900 5.0 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.10.05 05:17:27 37.9725 36.6268 7.4 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.05 04:46:15 37.8492 37.6838 5.4 -.- 1.9 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.10.05 04:43:46 36.5132 29.2462 14.2 -.- 1.3 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.10.05 04:15:41 36.1053 33.6925 18.6 -.- 1.6 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2023.10.05 03:51:59 35.1070 25.2475 13.7 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.05 03:47:45 41.7380 32.5055 5.0 -.- 3.3 3.2 TOPALLAR-AMASRA (BARTIN) İlksel

2023.10.05 03:46:53 36.9740 27.7868 9.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.05 03:36:25 36.0558 33.7300 12.4 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2023.10.05 03:03:38 38.9218 33.0447 7.0 -.- 1.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel

2023.10.05 02:50:00 37.7740 37.1782 12.0 -.- 1.2 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.05 02:40:10 37.6583 36.1127 9.7 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2023.10.05 02:37:18 37.2467 35.3755 6.2 -.- 1.3 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2023.10.05 02:19:03 35.2950 23.6082 88.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.05 02:06:53 38.1510 38.4007 6.6 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.05 01:55:52 39.9350 42.1002 7.1 -.- 1.8 -.- ARDI-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2023.10.05 01:50:22 38.6515 44.2618 8.1 -.- 1.8 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel

2023.10.05 01:34:07 38.4783 40.4728 6.9 -.- 1.4 -.- YUKARITURALI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.10.05 01:32:48 39.4697 26.0350 6.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2023.10.05 01:16:32 37.0918 31.1850 19.0 -.- 1.2 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA) İlksel

2023.10.05 01:11:26 39.4977 25.9697 5.1 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.05 00:46:14 36.4202 28.1355 2.6 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.05 00:30:19 36.0915 33.7397 12.9 -.- 1.9 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2023.10.05 00:22:55 39.4677 25.9990 5.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2023.10.05 00:22:08 39.4538 25.9733 7.7 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.05 00:04:38 37.8563 36.5712 5.0 -.- 1.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



