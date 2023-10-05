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SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 5 EKİM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

05.10.2023 06:33 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 5 Ekim 2023 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 5 Ekim 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 5 EKİM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Son depremler listesi 5 Ekim 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Son depremler listesine ve yapılan açıklamaların detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 5 Ekim 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (5 EKİM 2023 PERŞEMBE)

2023.10.05 05:28:38 37.8450 36.2900 5.0 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.05 05:17:27 37.9725 36.6268 7.4 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 04:46:15 37.8492 37.6838 5.4 -.- 1.9 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.05 04:43:46 36.5132 29.2462 14.2 -.- 1.3 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.10.05 04:15:41 36.1053 33.6925 18.6 -.- 1.6 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.10.05 03:51:59 35.1070 25.2475 13.7 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.05 03:47:45 41.7380 32.5055 5.0 -.- 3.3 3.2 TOPALLAR-AMASRA (BARTIN) İlksel
2023.10.05 03:46:53 36.9740 27.7868 9.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.05 03:36:25 36.0558 33.7300 12.4 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.10.05 03:03:38 38.9218 33.0447 7.0 -.- 1.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.05 02:50:00 37.7740 37.1782 12.0 -.- 1.2 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 02:40:10 37.6583 36.1127 9.7 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.10.05 02:37:18 37.2467 35.3755 6.2 -.- 1.3 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2023.10.05 02:19:03 35.2950 23.6082 88.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.05 02:06:53 38.1510 38.4007 6.6 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.05 01:55:52 39.9350 42.1002 7.1 -.- 1.8 -.- ARDI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2023.10.05 01:50:22 38.6515 44.2618 8.1 -.- 1.8 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel
2023.10.05 01:34:07 38.4783 40.4728 6.9 -.- 1.4 -.- YUKARITURALI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.05 01:32:48 39.4697 26.0350 6.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.10.05 01:16:32 37.0918 31.1850 19.0 -.- 1.2 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA) İlksel
2023.10.05 01:11:26 39.4977 25.9697 5.1 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.05 00:46:14 36.4202 28.1355 2.6 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.05 00:30:19 36.0915 33.7397 12.9 -.- 1.9 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.10.05 00:22:55 39.4677 25.9990 5.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.10.05 00:22:08 39.4538 25.9733 7.7 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.05 00:04:38 37.8563 36.5712 5.0 -.- 1.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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