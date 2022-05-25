SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 25 Mayıs nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Mayıs 2022

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı yaşadıkları illerda sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu olurken, soru 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi ile yanıt buldu. Bolu, Manisa, Denizli, Muğla, Şanlıurfa gibi bazı illerin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı meydana geldiği aktarıldı. Vatandaşlar internette, 25 Mayıs Çarşamba deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 25 Mayıs 2022 Çarşamba gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detayları haberimizde...

25 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 25 Mayıs Çarşamba günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 25 Mayıs Çarşamba günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

2022.05.25 05:26:42 35.9923 31.0028 86.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.25 03:55:18 40.3978 30.6075 10.4 -.- 1.3 -.- EKINCILER-GOYNUK (BOLU) İlksel

2022.05.25 03:39:59 38.5825 27.6013 8.1 -.- 1.6 -.- HAMZABEYLI-(MANISA) İlksel

2022.05.25 03:14:14 37.8257 29.5042 7.1 -.- 1.5 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2022.05.25 03:05:52 35.1145 24.3153 2.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.25 03:05:07 37.8107 29.4910 13.2 -.- 1.8 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.05.25 02:55:00 36.9272 28.2042 15.0 -.- 1.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.05.25 02:38:20 37.2385 38.4237 8.0 -.- 1.1 -.- GERDEK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel

2022.05.25 02:03:26 40.5833 23.3758 5.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.05.25 01:32:34 34.8580 24.8252 23.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.25 00:12:59 38.5835 25.7213 17.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



