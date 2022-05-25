HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 25 Mayıs nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Mayıs 2022

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 25 Mayıs nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Mayıs 2022

25.05.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen sarsıntılara ilişkin Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklamalarının detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkenin çok sayıda noktasında gerçekleşen son depremler araştırılmaya devam ediliyor. Peki 25 Mayıs deprem mi oldu? nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 25 Mayıs 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 25 Mayıs nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Mayıs 2022

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı yaşadıkları illerda sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu olurken, soru 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi ile yanıt buldu. Bolu, Manisa, Denizli, Muğla, Şanlıurfa gibi bazı illerin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı meydana geldiği aktarıldı. Vatandaşlar internette, 25 Mayıs Çarşamba deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 25 Mayıs 2022 Çarşamba gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detayları haberimizde...

25 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 25 Mayıs Çarşamba günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 25 Mayıs Çarşamba günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

2022.05.25 05:26:42 35.9923 31.0028 86.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.25 03:55:18 40.3978 30.6075 10.4 -.- 1.3 -.- EKINCILER-GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.05.25 03:39:59 38.5825 27.6013 8.1 -.- 1.6 -.- HAMZABEYLI-(MANISA) İlksel
2022.05.25 03:14:14 37.8257 29.5042 7.1 -.- 1.5 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.05.25 03:05:52 35.1145 24.3153 2.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.25 03:05:07 37.8107 29.4910 13.2 -.- 1.8 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.05.25 02:55:00 36.9272 28.2042 15.0 -.- 1.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.05.25 02:38:20 37.2385 38.4237 8.0 -.- 1.1 -.- GERDEK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.05.25 02:03:26 40.5833 23.3758 5.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.25 01:32:34 34.8580 24.8252 23.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.25 00:12:59 38.5835 25.7213 17.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maden ocağında göçük! Ali Rıza Kut hayatını kaybetti, kahreden detayMaden ocağında göçük! Ali Rıza Kut hayatını kaybetti, kahreden detay
Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar ortaya çıktı Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
18 yıllık sır kayıpta çarpık ilişkiler ağı! Kan donduran itiraf18 yıllık sır kayıpta çarpık ilişkiler ağı! Kan donduran itiraf
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen videosunu görünce...

Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen videosunu görünce...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."

Hızla yayılıyor! Vaka sayıları arttı, karantina istendi

Hızla yayılıyor! Vaka sayıları arttı, karantina istendi

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Son Dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki! "Dış politikada ne zaman adım atsak..."

Son Dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki! "Dış politikada ne zaman adım atsak..."

İlginizi Çekebilir

Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

Bir bedende tam 50 kişi! 4 yaşından bu yana mücadele ediyor

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.