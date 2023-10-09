SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ekim deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya 4.3 ile sallandı!

Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar doğru yoğunluk kazandı. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "9 Ekim 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Malatya'da 4.3 deprem olmasıyla birlikte deprem ile ilgili aramalar sıklaştı. İşte, 9 Ekim 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 kilometre olarak açıklandı. Depremin Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli gerçekleştiği bildirildi. Deprem 9 Ekim Pazartesi sabah saat 09:28'de gerçekleştiği açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.09 12:05:43 38.3055 37.2600 5.0 -.- 1.9 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.09 11:56:35 36.2268 33.7450 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.10.09 11:38:38 38.4590 37.4223 7.4 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.10.09 11:35:50 38.1918 38.6272 5.0 -.- 2.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.10.09 10:12:38 38.9082 32.9980 5.0 -.- 1.6 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel

2023.10.09 09:41:03 38.3663 38.1528 5.0 -.- 2.0 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel

2023.10.09 09:28:53 38.2902 38.1525 5.0 -.- 4.3 4.2 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.09 09:01:20 38.3067 38.2902 5.0 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.09 08:50:55 37.7008 34.7505 5.3 -.- 2.3 -.- KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel

2023.10.09 08:16:38 38.4672 37.5605 4.4 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.10.09 07:52:39 38.1647 36.6840 9.3 -.- 2.4 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.09 07:44:12 38.4952 37.5650 8.6 -.- 1.5 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.10.09 07:09:18 37.6575 34.7442 3.6 -.- 1.8 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE) İlksel

2023.10.09 06:19:41 40.7242 35.7512 8.1 -.- 2.2 -.- HARMANAGILI-SULUOVA (AMASYA) İlksel

2023.10.09 06:09:16 37.8102 24.0310 11.3 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel



