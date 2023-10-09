HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ekim deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya 4.3 ile sallandı!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ekim deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya 4.3 ile sallandı!

09.10.2023 12:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 9 Ekim 2023 Pazartesi günü merak konusu oldu. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından sarsıntılar durmaksızın devam ediyor. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Malatya gibi bazı illerimizde yaşayan vatandaşlar son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Peki, SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ekim deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya 4.3 ile sallandı! İşte son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 9 Ekim deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya 4.3 ile sallandı!

Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar doğru yoğunluk kazandı. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "9 Ekim 2023 deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Malatya'da 4.3 deprem olmasıyla birlikte deprem ile ilgili aramalar sıklaştı. İşte, 9 Ekim 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 kilometre olarak açıklandı. Depremin Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli gerçekleştiği bildirildi. Deprem 9 Ekim Pazartesi sabah saat 09:28'de gerçekleştiği açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.09 12:05:43 38.3055 37.2600 5.0 -.- 1.9 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 11:56:35 36.2268 33.7450 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.09 11:38:38 38.4590 37.4223 7.4 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.09 11:35:50 38.1918 38.6272 5.0 -.- 2.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.09 10:12:38 38.9082 32.9980 5.0 -.- 1.6 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.09 09:41:03 38.3663 38.1528 5.0 -.- 2.0 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.10.09 09:28:53 38.2902 38.1525 5.0 -.- 4.3 4.2 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.09 09:01:20 38.3067 38.2902 5.0 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.09 08:50:55 37.7008 34.7505 5.3 -.- 2.3 -.- KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel
2023.10.09 08:16:38 38.4672 37.5605 4.4 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.09 07:52:39 38.1647 36.6840 9.3 -.- 2.4 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 07:44:12 38.4952 37.5650 8.6 -.- 1.5 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.09 07:09:18 37.6575 34.7442 3.6 -.- 1.8 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.10.09 06:19:41 40.7242 35.7512 8.1 -.- 2.2 -.- HARMANAGILI-SULUOVA (AMASYA) İlksel
2023.10.09 06:09:16 37.8102 24.0310 11.3 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştüBakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile görüştü
Kuru öksürüğe aman dikkat! Bunları mutlaka tüketin Kuru öksürüğe aman dikkat! Bunları mutlaka tüketin
Bir anlık dalgınlık pahalıya mal oldu!Bir anlık dalgınlık pahalıya mal oldu!
Anahtar Kelimeler:
deprem mi oldu son dakika deprem

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.