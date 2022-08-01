Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 1 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika depremler listesi Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde AFAD'ın verilerine göre saat 04.56 sıralarında 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının 4.06 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin merkezüssünü Kahramanmaraş, Tevekkelli olarak duyurdu. Vatandaşlar internette "deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

2022.08.01 05:25:09 37.4665 37.0023 3.2 -.- 2.5 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.01 04:56:31 37.4728 36.9803 5.9 -.- 3.5 3.6 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.01 00:21:16 38.3462 31.0495 10.8 -.- 1.3 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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AFAD DEPREM LİSTESİ

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Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

