HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 1 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 1 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

01.08.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika depremler listesi 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen sarsıntının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 4.56'da gerçekleşen sarsıntının ardından çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi "deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 1 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika depremler listesi Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde AFAD'ın verilerine göre saat 04.56 sıralarında 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının 4.06 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin merkezüssünü Kahramanmaraş, Tevekkelli olarak duyurdu. Vatandaşlar internette "deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

2022.08.01 05:25:09 37.4665 37.0023 3.2 -.- 2.5 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.01 04:56:31 37.4728 36.9803 5.9 -.- 3.5 3.6 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.01 00:21:16 38.3462 31.0495 10.8 -.- 1.3 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ


Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören polisi aradı! Yol kenarında yarı çıplak halde bulundu: Silahınız varsa çekip kafama sıkayımGören polisi aradı! Yol kenarında yarı çıplak halde bulundu: Silahınız varsa çekip kafama sıkayım
AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir
Eğlence mekanında feci olay! İşe giriş sebebi yürekleri dağladıEğlence mekanında feci olay! İşe giriş sebebi yürekleri dağladı
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Binlerce mağdur var! Paralarını kaptırdıklarını böyle öğrendiler: Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız

Binlerce mağdur var! Paralarını kaptırdıklarını böyle öğrendiler: Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız

Balkanlar'da gerilim! NATO'dan açıklama: Müdahaleye hazırız

Balkanlar'da gerilim! NATO'dan açıklama: Müdahaleye hazırız

Babası hayatını kaybetti! Dostları ve eşi yanındaydı

Babası hayatını kaybetti! Dostları ve eşi yanındaydı

Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması

Camide korkunç olay! Hoparlörü tamir etmek için gitmişti

Camide korkunç olay! Hoparlörü tamir etmek için gitmişti

İlk maaşıyla babasına hediye almıştı! Cenazede yürek yakan feryat

İlk maaşıyla babasına hediye almıştı! Cenazede yürek yakan feryat

İlginizi Çekebilir

Korku filmini andıran 26 saniye! “Yarı insan yarı hayvan”

Korku filmini andıran 26 saniye! “Yarı insan yarı hayvan”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.