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Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 16 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

16.08.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler, yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden pek çok vatandaş tarafından internette araştırılıyor. Türkiye'nin çok sayıda noktasında meydana gelen son depremler arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre son depremler nerede gerçekleşti? İşte 16 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 16 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "Deprem mi oldu?", "Nerede, kaç büyüklüğünde oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte16 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ?

Kandilli Rasathanesi 16 Ağustos 2022 Salı günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 16 AĞUSTOS 2022 SALI

2022.08.16 04:44:27 39.0292 40.3997 8.4 -.- 2.2 -.- BALIKLICAY-(BINGOL) İlksel
2022.08.16 04:39:35 37.0373 28.4503 11.2 -.- 1.7 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.16 04:35:08 37.9863 27.1495 4.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.16 04:29:19 37.0952 28.5177 6.7 -.- 3.1 2.9 CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.16 02:13:08 37.9142 36.4853 5.3 -.- 2.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.16 02:10:18 37.9163 36.4590 4.7 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.16 01:33:41 37.9620 27.1810 14.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.16 00:38:10 38.0010 27.1942 14.3 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler


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