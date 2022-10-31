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SON DAKİKA deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 31 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

31.10.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberleri yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son depremler listesi 31 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin pek çok noktasında gerçekleşen son depremler, arama motorlarında sorgulanıyor. Konuya dair son gelişme de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinden geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte 31 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DAKİKA deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 31 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem açıklamaları ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinin detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son veriler internette araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte 31 Ekim 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 31 EKİM 2022 PAZARTESİ

2022.10.31 05:44:15 40.0197 32.7398 5.0 -.- 2.1 -.- YENIMAHALLE (ANKARA) İlksel
2022.10.31 03:41:18 37.8983 27.1187 8.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.31 03:23:08 36.7012 28.8028 25.1 -.- 0.8 -.- KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2022.10.31 03:06:35 35.7675 25.8117 12.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.31 02:44:46 38.9832 26.0412 7.5 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.31 00:39:05 40.8333 42.7993 6.8 -.- 2.0 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.31 00:31:03 37.8682 27.1103 4.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.31 00:27:58 37.9035 27.1153 6.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.31 00:22:47 38.4495 31.8165 11.6 -.- 1.0 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.10.31 00:15:30 35.9627 29.1025 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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