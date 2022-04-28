SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 28 Nisan 2022 Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Kandilli Rasathanesi'nin 28 Nisan Perşembe (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak edildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kütahya, Çanakkale, Bolu, Erzurum, Kahramanmaraş, Bitlis, Muğla ve Sakarya gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar, 28 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 28 Nisan 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

28 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.28 04:47:04 39.2662 29.1355 7.8 -.- 2.2 -.- GONCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel

2022.04.28 04:42:57 39.2792 29.1425 6.1 -.- 1.8 -.- GONCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel

2022.04.28 04:40:01 39.8850 26.0250 10.8 -.- 1.5 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) İlksel

2022.04.28 04:26:20 40.8380 31.6448 5.3 -.- 2.1 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel

2022.04.28 04:25:44 39.7812 41.1007 5.0 -.- 1.7 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel

2022.04.28 04:13:49 38.2197 36.3897 8.3 -.- 1.6 -.- ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.04.28 04:00:28 38.0383 42.5655 5.0 -.- 1.9 -.- GONULLU-HIZAN (BITLIS) İlksel

2022.04.28 03:38:32 37.0650 28.4068 12.5 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.28 01:39:50 37.0418 28.4020 16.3 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.28 01:32:38 37.0288 28.3897 15.6 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.28 01:30:15 37.0185 28.3982 10.9 -.- 2.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.28 01:00:24 40.5457 30.6002 7.1 -.- 1.8 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2022.04.28 00:55:17 41.7897 24.1318 11.7 -.- 2.0 -.- BULGARISTAN İlksel

2022.04.28 00:41:22 41.8060 24.1070 11.5 -.- 2.2 -.- BULGARISTAN İlksel

2022.04.28 00:28:01 36.9513 27.6125 12.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

