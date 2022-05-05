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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Mayıs 2022 Perşembe

05.05.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve 5 Mayıs 2022 Perşembe günü için Kandilli Rasathanesi ile TC. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan flaş açıklamaların detayları, yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Açıklamada, Çanakkale, Burdur, Kars, Van ve Kütahya gibi bazı iller için detaylara yer verildi. Peki 5 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Mayıs 2022 Perşembe

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve Kandilli Rasathanesi ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak edildi. Çanakkale, Burdur, Kars, Van ve Kütahya gibi bazı illerin yanı sıra Akdeniz ve Ege Denizi'nde sarsıntı gerçekleştiği öğrenilirken, bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar; deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını internette sorgulamaya başladı. 5 Mayıs 2022 Perşembe günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

2022.05.05 05:28:28 37.8672 26.9878 14.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.05 04:05:21 40.4148 27.1283 8.8 -.- 2.0 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.05.05 04:02:50 37.2918 30.7483 18.9 -.- 1.6 -.- KAVACIK-BUCAK (BURDUR) İlksel
2022.05.05 03:08:34 40.3482 43.1613 23.5 -.- 1.7 -.- ARSLANIZI-(KARS) İlksel
2022.05.05 03:02:33 38.2847 42.9658 7.0 -.- 1.3 -.- IKIZLER-GEVAS (VAN) İlksel
2022.05.05 02:54:20 38.5953 26.7805 14.5 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.05 02:52:33 36.9975 28.1172 7.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.05 02:38:29 39.0170 30.1790 8.6 -.- 1.9 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.05.05 02:34:33 35.0803 24.9762 12.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.05 01:16:50 37.1902 28.3217 49.2 -.- 1.4 -.- AKKAYA-(MUGLA) İlksel
2022.05.05 00:43:36 37.0562 28.3982 14.2 -.- 1.9 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler


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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Burdur Çanakkale
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