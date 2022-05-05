SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Mayıs 2022 Perşembe

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve Kandilli Rasathanesi ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak edildi. Çanakkale, Burdur, Kars, Van ve Kütahya gibi bazı illerin yanı sıra Akdeniz ve Ege Denizi'nde sarsıntı gerçekleştiği öğrenilirken, bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar; deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını internette sorgulamaya başladı. 5 Mayıs 2022 Perşembe günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

2022.05.05 05:28:28 37.8672 26.9878 14.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.05 04:05:21 40.4148 27.1283 8.8 -.- 2.0 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.05.05 04:02:50 37.2918 30.7483 18.9 -.- 1.6 -.- KAVACIK-BUCAK (BURDUR) İlksel

2022.05.05 03:08:34 40.3482 43.1613 23.5 -.- 1.7 -.- ARSLANIZI-(KARS) İlksel

2022.05.05 03:02:33 38.2847 42.9658 7.0 -.- 1.3 -.- IKIZLER-GEVAS (VAN) İlksel

2022.05.05 02:54:20 38.5953 26.7805 14.5 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.05 02:52:33 36.9975 28.1172 7.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.05 02:38:29 39.0170 30.1790 8.6 -.- 1.9 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.05.05 02:34:33 35.0803 24.9762 12.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.05 01:16:50 37.1902 28.3217 49.2 -.- 1.4 -.- AKKAYA-(MUGLA) İlksel

2022.05.05 00:43:36 37.0562 28.3982 14.2 -.- 1.9 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



