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  4. Son dakika | Deprem sonrası Bakan Akar duyurdu: Maalesef 3 şehidimiz var

Son dakika | Deprem sonrası Bakan Akar duyurdu: Maalesef 3 şehidimiz var

06.02.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'yi kahreden depremden acı haberler gelmeye devam ediyor. Can kaybı yükselirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Maalesef 3 şehidimiz" var dedi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden yaralılar da olduğunu açıkladı.

Son dakika haberi: 10 ili etkileyen depremde can kaybı giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 284 kişinin vefat ettiğini açıklamıştı. Deprem ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 şehit olduğunu duyurdu.

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Bakan Akar depremle ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık."

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