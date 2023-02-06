Son dakika | Deprem sonrası Bakan Akar duyurdu: Maalesef 3 şehidimiz var

Son dakika haberi: 10 ili etkileyen depremde can kaybı giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 284 kişinin vefat ettiğini açıklamıştı. Deprem ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Akar depremle ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık."