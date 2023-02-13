Son dakika: Deprem sonrası barajlar hakkındaki paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı! Oğuzhan Uğur ifade vermeye geldi

Son dakika haberi: Sahibi olduğu sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu ve depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan fenomen Oğuzhan Uğur, Savcılığa ifade vermek için adliyeye geldi.

"ÇOK İHBAR ALIYORUZ, ARADA ASPARAGASLAR ELBETTE OLUYOR"

Uğur, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, “BaBala TV” isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunmuştu.

Olayın ardından kendini savunmak için paylaştığı videoda Uğur, ekibinin gece gündüz telefon başında olduğunu belirterek şunları söylemişti:

"Bölgeden gelen ihbarları değerlendiriyor ve hemen teyit merkezimize götürüyorlar. Arkadaşımıza bir haber geliyor. Kendisini bakanlık yetkilisi olarak tanıtan bir hanımefendi diyor ki; efendim 'Uydu görüntülerini aldık, bunu insanlara duyurmamız lazım, lütfen paylaşın' diyor. Kadının bakanlık yetkilisi olduğunu Linkedin'den teyit ediyor arkadaşımız. Ve bizden bir gün önce paylaşılmış birkaç haberi görüyor. Gazeteler ve Malatya Valiliği de var açıklamalar arasında. Bunların tamamını teyit kabul ediyor arkadaşımız ve bu tweeti paylaşıyor. Bunun yalan olduğu birkaç saat sonra ortaya çıkınca da hemen tweeti kaldırıyor. Tweet'ten zaten benim haberimin olması mümkün değil. Kemik ekibin haberinin olması da mümkün değil. Çünkü 5 dakikada 1000 tweet paylaşıyor Babala TV. Çünkü maalesef bu kadar çok ihbar alıyoruz. Arada asparagaslar elbet oluyor. Bunları teyit etmek zor oluyor ama ne olursa olsun biz teyit ettikten sonra bütün o bize gelenleri Babala TV hesaplarından paylaşıyoruz."

(İHA)