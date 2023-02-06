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  4. Son dakika | Deprem sonrası ilk sözler... Kızılay Başkanı Kınık: Bölgede çok büyük yıkım var!

Son dakika | Deprem sonrası ilk sözler... Kızılay Başkanı Kınık: Bölgede çok büyük yıkım var!

06.02.2023 05:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkutan deprem sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden sonra CNN Türk yayınında konuştu. Kınık bölgede büyük bir yıkımın olduğunu vurguladı.

Son dakika | Deprem sonrası ilk sözler... Kızılay Başkanı Kınık: Bölgede çok büyük yıkım var!

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedilen depremden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Mersin ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların olduğu depremin büyüklüğünü AFAD 7.4 olarak duyurdu.

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yaşanan büyük deprem sonrasında CNN Türk canlı yayınına bağlandı. Bölgede büyük bir yıkım olduğunu vurgulayan Kınık, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını dile getirdi. İşte Kerem Kınık'ın sözleri;

"ÇOK BÜYÜK YIKIM VAR!"

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"Bölgede çok büyük yıkım var! Yıkımın ve etkilerin olduğu bölgelerde arkadaşlarımız sahada. AFAD, hasar tespiti çalışmalarını yapıyor ve bilgilendirme doğrultusunda bizi yönlendirecek. Bütün kapasitemizi seferber etmiş durumdayız."

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