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  4. Son dakika: Depremde büyük hasar görmüştü! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Son dakika: Depremde büyük hasar görmüştü! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

25.02.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaşanan yıkımlar tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Depremde hasar gören bölgelerde yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika: Depremde büyük hasar görmüştü! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

MÜTEAHHİTLER BİRER BİRER YAKALANIYOR

Gaziantep'te yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhiti ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.

Öte yandan Hatay'da Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun ise Karadağ'a kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp tutuklanmıştı.

Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren de tutuklananlar arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Belediye başkanı Nurdağı

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