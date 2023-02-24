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  4. SON DAKİKA | AFAD acı tabloyu açıkladı: Depremde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi

SON DAKİKA | AFAD acı tabloyu açıkladı: Depremde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi

24.02.2023 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: AFAD, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 44 bin 218 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, bölgede 9 bin 136 artçı deprem meydana geldiği de kaydedildi.

SON DAKİKA | AFAD acı tabloyu açıkladı: Depremde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili etkileyen deprem felaketinde son can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı. Depremde can kaybının 44 bin 218'e yükseldiği belirtildi.

9 BİN 136 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 9 bin 136 artçı sarsıntı meydana geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 528 bin 146'ya ulaştı.

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 11 bin 424 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE 239 BİN 977 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Deprem bölgelerinde AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans, yerel güvenlik ve destek ekipleri ile gönüllüler ve saha personelinden toplam 239 bin 977 kişi bulunuyor.

Afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 224 aracın görevi devam ediyor.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 116 helikopter ve 78 uçakla bugüne kadar 13 bin 177 sorti yapıldı.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görevlendirildi.

335 BİN 382 ÇADIRIN KURULUMU TAMAMLANDI

Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sevk edilen 335 bin 382 çadırın kurulumu tamamlandı. 10 il ve 130 noktada konteyner kent kurulumları devam ediyor.

Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 914 bin 292'ye ulaştı.

Afet psikososyal destek çalışmaları kapsamında, 4 mobil sosyal hizmet merkezi Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Deprem bölgesinde 614 bin 993, deprem bölgesi dışında 296 bin 949 olmak üzere toplam 911 bin 942 kişiye psikososyal destek verildi.

Kaynak: AA


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