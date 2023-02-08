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  4. Son dakika: Depremin vurduğu 10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Depremin vurduğu 10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

08.02.2023 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika: Depremin vurduğu 10 ilde 3 aylık OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. (AA)

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