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  4. SON DAKİKA DEPREMLER! 14 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Nisan 2022

SON DAKİKA DEPREMLER! 14 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Nisan 2022

14.04.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve 14 Nisan 2022 Perşembe günü için Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan duyuru vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Malatya, Elazığ, Manisa, Muğla ve İzmir gibi illerin yanı sıra Midilli Adası ile Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleştiği aktarıldı.14 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. İşte 14 Nisan 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER! 14 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 14 Nisan 2022

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Kandilli Rasathanesi'nin 14 Nisan Perşembe (bugün) için yaptığı açıklama bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Malatya, Elazığ, Manisa, Muğla ve İzmir gibi illerin yanı sıra Midilli Adası ile Akdeniz'de sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar, 14 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 14 Nisan 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

14 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.14 06:11:53 38.3000 38.6685 22.0 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2022.04.14 06:07:27 38.3847 39.0895 3.4 -.- 2.4 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.04.14 05:10:36 37.0327 28.3798 19.5 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 05:04:51 38.1627 38.3568 5.5 -.- 2.0 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2022.04.14 04:52:59 38.6382 27.3148 9.8 -.- 2.9 -.- KARAALI-(MANISA) İlksel
2022.04.14 04:42:54 37.0313 28.3890 20.3 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 04:32:48 38.6158 26.7277 6.5 -.- 1.8 -.- FOCA (IZMIR) İlksel
2022.04.14 04:23:32 38.6155 26.7013 11.4 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 04:12:24 37.0752 28.4658 2.9 -.- 0.8 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 03:13:47 41.1297 43.8993 5.0 -.- 3.5 3.6 ERMENISTAN İlksel
2022.04.14 02:31:37 39.2958 25.9102 13.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 00:07:07 35.9792 27.6377 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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