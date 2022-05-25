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SON DAKİKA DEPREMLER! 25 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Mayıs 2022

25.05.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 25 Mayıs Çarşamba günü meydana gelen sarsıntılara ilişkin Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklamalarının detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkenin çok sayıda noktasında gerçekleşen son depremler araştırılmaya devam ediliyor. Peki 25 Mayıs deprem mi oldu? nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER! 25 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Mayıs 2022

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu olurken, soru 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi ile yanıt buldu. Bolu, Manisa, Denizli, Muğla, Şanlıurfa gibi bazı illerin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı meydana geldiği aktarıldı. Vatandaşlar internette, 25 Mayıs Çarşamba deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 25 Mayıs 2022 Çarşamba gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntıları haberimizde...

25 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 25 Mayıs Çarşamba günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 25 Mayıs Çarşamba günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

2022.05.25 05:26:42 35.9923 31.0028 86.7 -.- 2.5 -.- 2022.05.25 07:22:42 40.4790 41.7212 21.8 -.- 1.9 -.- INANMIS-OLTU (ERZURUM) İlksel
2022.05.25 06:51:58 38.7113 43.0762 5.3 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2022.05.25 05:26:42 35.9923 31.0028 86.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.25 04:31:43 37.1143 36.8952 1.5 -.- 0.5 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2022.05.25 04:29:25 35.9803 28.1428 37.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.25 03:55:18 40.3978 30.6075 10.4 -.- 1.3 -.- EKINCILER-GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.05.25 03:54:08 36.7250 28.0677 3.9 -.- 1.8 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.05.25 03:39:59 38.5825 27.6013 8.1 -.- 1.6 -.- HAMZABEYLI-(MANISA) İlksel
2022.05.25 03:14:14 37.8257 29.5042 7.1 -.- 1.5 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.05.25 03:05:52 35.1145 24.3153 2.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.25 03:05:07 37.8107 29.4910 13.2 -.- 1.8 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.05.25 02:55:00 36.9272 28.2042 15.0 -.- 1.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.05.25 02:38:20 37.2385 38.4237 8.0 -.- 1.1 -.- GERDEK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.05.25 02:03:26 40.5833 23.3758 5.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.25 01:32:34 34.8580 24.8252 23.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.25 00:12:59 38.5835 25.7213 17.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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