SON DAKİKA DEPREMLER! 26 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 26 Mayıs 2022

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve 26 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen sarsıntılara ilişkin Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette, 26 Mayıs Perşembe deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 26 Mayıs 2022 Perşembe gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntıları haberimizde...

26 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 26 Mayıs Perşembe günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 26 Mayıs Perşembe günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE

2022.05.26 06:10:50 36.0867 29.0327 18.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.26 05:12:53 36.9532 27.6680 5.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.26 05:03:13 38.8223 32.4217 5.2 -.- 1.8 -.- BEYLIOVA-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2022.05.26 03:59:43 34.9938 25.0977 5.3 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.26 00:43:38 39.5757 33.8065 5.4 -.- 1.4 -.- EFENDIKOY-KESKIN (KIRIKKALE) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



