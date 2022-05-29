SON DAKİKA DEPREMLER! 29 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 29 Mayıs 2022

Son depremler listesi ve "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıt, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleşen sarsıntılara ilişkin araştırma yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette, 29 Mayıs Pazar deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli son depremler soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 29 Mayıs 2022 Pazar gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntıları haberimizde...

29 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 29 Mayıs Pazar günü son depremler listesini internet sitesinde paylaştı. İşte 29 Mayıs Pazar günü meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ 29 MAYIS 2022 PAZAR

29.05.2022 09:05:20 AFAD 38.7178 34.1048 7.02 ML 1.1 Türkiye Aksaray Ortaköy

29.05.2022 08:20:36 AFAD 36.6198 31.4138 7.59 ML 1.5 Türkiye - - - Antalya Korfezi, 14.66 km. Manavgat (Antalya)

29.05.2022 08:00:42 AFAD 37.8570 27.6458 7.00 ML 1.2 Türkiye Aydin Germencik

29.05.2022 06:42:42 AFAD 6.94 ML 1.6 Türkiye Kütahya Dumlupinar

29.05.2022 06:11:37 AFAD 40.4405 32.8515 6.98 ML 2.1 Türkiye Ankara Kizilcahamam

29.05.2022 05:59:51 AFAD 39.3728 33.1463 6.76 ML 1.9 Türkiye Ankara Bala

29.05.2022 04:30:10 AFAD 36.9670 28.8303 7.00 ML 1.0 Türkiye Mugla Köycegiz

29.05.2022 04:06:33 AFAD 37.7895 36.3228 8.34 ML 1.5 Türkiye Kahramanmaras Andirin

29.05.2022 03:29:43 AFAD 36.4383 27.1501 6.47 ML 1.8 - - - - Ege Denizi, 33.34 km. Datça (Mugla)

29.05.2022 02:58:20 AFAD 38.9188 26.0333 6.97 ML 2.0 - - - - Ege Denizi, 40.47 km. Karaburun (Izmir)

