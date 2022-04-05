Son dakika depremler: 5 Nisan deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Nisan 2022 Salı

Son dakika depremleri haftanın ikinci gününde bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Manisa, Osmaniye, Muğla, Balıkesir ve Bursa'nı yanı sıra, Akdeniz ve Marmara Denizi'nde sarsıntı gerçekleşti. 5 Nisan deprem mi oldu? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 5 Nisan 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde.

5 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.05 06:17:50 37.8697 26.9342 13.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.05 05:49:11 39.1028 27.6095 5.3 -.- 1.8 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2022.04.05 04:42:12 40.7172 27.5083 12.8 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.04.05 04:12:03 39.0997 27.6415 3.2 -.- 1.9 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2022.04.05 03:58:27 37.0157 36.0785 4.8 -.- 1.1 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2022.04.05 03:41:26 39.0983 27.6195 6.4 -.- 2.2 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2022.04.05 03:18:27 37.0650 28.3827 4.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.05 02:26:45 36.0458 27.4520 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.05 02:21:28 39.4130 28.1415 8.5 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2022.04.05 01:34:57 40.5272 29.2603 1.9 -.- 1.1 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

2022.04.05 01:31:11 39.0803 27.6370 2.1 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.04.05 01:14:22 36.9978 28.3972 8.8 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.05 01:08:34 35.0968 25.2757 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.05 01:01:45 37.7908 27.0450 1.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.05 00:40:01 39.1110 27.6103 10.8 -.- 1.4 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2022.04.05 00:19:29 38.7462 40.0573 10.0 -.- 1.8 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

