Son dakika depremler: 8 Nisan deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 8 Nisan 2022 Cuma

Son dakika depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı haftanın beşinci gününde de bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Bitlis ve Muğla gibi illerin yanı sıra Akdeniz ve Yunanistan'da da sarsıntı meydana geldi. 8 Nisan deprem mi oldu? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 8 Nisan 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde.

8 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.08 06:18:46 36.9782 27.6382 7.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 06:17:12 36.9738 27.6557 8.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 05:47:12 35.1037 25.2013 2.8 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 05:26:48 38.6487 42.6510 7.4 -.- 2.2 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS) İlksel

2022.04.08 05:16:42 36.9310 27.6495 3.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 05:14:17 36.8993 27.6238 4.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 04:51:00 35.0442 26.8240 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 04:46:15 35.2053 26.6893 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 04:32:01 36.9922 23.2340 6.3 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.04.08 04:20:12 35.1437 26.7067 1.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 04:14:49 36.1840 28.2362 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.08 04:02:59 37.0702 28.4137 5.0 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.08 03:53:38 37.0222 28.3770 6.8 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.08 02:30:55 37.7943 27.3502 2.8 -.- 1.4 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.04.08 01:42:57 36.4343 29.2365 5.0 -.- 2.7 -.- IZZETTINKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.04.08 01:09:27 37.1030 36.0303 7.5 -.- 3.8 3.8 TATARLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.04.08 00:53:48 35.1338 26.7510 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.08 00:48:23 37.0758 28.3877 3.8 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.08 00:36:44 37.7992 27.3265 4.0 -.- 1.1 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



