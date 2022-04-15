SON DAKİKA DEPREMLER! Az önce nerede deprem oldu? 15 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin 15 Nisan Cuma (bugün) için yaptığı açıklamanın detayları merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Düzce, Balıkesir ve Bursa gibi illerimizin yanı sıra Ege Denizi'nde de sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. Vatandaşlar, 15 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 15 Nisan 2022 Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi ve detaylar haberimizde...

15 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.15 04:53:00 40.8112 30.9683 16.1 -.- 2.8 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.04.15 02:45:29 37.8855 26.9552 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.15 02:13:03 35.3187 27.8450 2.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.15 01:36:40 39.4537 27.8450 7.8 -.- 2.4 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel

2022.04.15 00:54:52 39.4743 27.8547 12.2 -.- 2.2 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel

2022.04.15 00:49:06 40.3162 28.7092 19.2 -.- 2.0 -.- YAMAN-MUDANYA (BURSA) İlksel

2022.04.15 00:28:48 37.8712 26.8900 3.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.15 00:17:14 36.2555 26.9920 2.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



