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SON DAKİKA DEPREMLER! Az önce nerede deprem oldu? 15 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

15.04.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve 15 Nisan 2022 Cuma günü için Afet ile Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanes'nden yapılan açıklama yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düzce, Balıkesir ve Bursa gibi illerimizin yanı sıra Ege Denizi'nde de sarsıntı gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Peki Az önce nerede deprem oldu? İşte 15 Nisan 2022 Cuma günü için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son dakika depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER! Az önce nerede deprem oldu? 15 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin 15 Nisan Cuma (bugün) için yaptığı açıklamanın detayları merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Düzce, Balıkesir ve Bursa gibi illerimizin yanı sıra Ege Denizi'nde de sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. Vatandaşlar, 15 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 15 Nisan 2022 Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi ve detaylar haberimizde...

15 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.15 04:53:00 40.8112 30.9683 16.1 -.- 2.8 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2022.04.15 02:45:29 37.8855 26.9552 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.15 02:13:03 35.3187 27.8450 2.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.15 01:36:40 39.4537 27.8450 7.8 -.- 2.4 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.15 00:54:52 39.4743 27.8547 12.2 -.- 2.2 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.15 00:49:06 40.3162 28.7092 19.2 -.- 2.0 -.- YAMAN-MUDANYA (BURSA) İlksel
2022.04.15 00:28:48 37.8712 26.8900 3.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.15 00:17:14 36.2555 26.9920 2.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler


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