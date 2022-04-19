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SON DAKİKA DEPREMLER! Az önce nerede deprem oldu? 19 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

19.04.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve 19 Nisan 2022 Salı günü için Afet ile Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama, bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 18 Nisan Pazartesi günü Bolu, Muğla ve Aydın gibi şehirlerimizde sarsıntı gerçekleşti. Peki Az önce nerede deprem oldu? İşte 19 Nisan 2022 Salı günü için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son dakika depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER! Az önce nerede deprem oldu? 19 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin 19 Nisan Salı (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Bolu, Muğla ve Aydın gibi illerimizde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. Vatandaşlar, 18 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 19 Nisan 2022 Salı AFAD ve Kandilli deprem listesi ve detaylar haberimizde...

19 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

19.04.2022 07:47:13 AFAD 40.8558 31.6820 8.81 ML 2.1 Türkiye Bolu Merkez

19.04.2022 05:38:16 AFAD 36.9861 28.4181 6.99 ML 1.3 Türkiye Mugla Ula

19.04.2022 04:53:23 AFAD 36.9323 27.6115 7.00 ML 1.0 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 3.94 km. Bodrum (Mugla)

19.04.2022 04:36:02 AFAD 37.8588 28.6088 7.00 ML 1.6 Türkiye Aydin Karacasu

19.04.2022 04:30:38 AFAD 37.8673 26.9055 7.00 ML 1.4 - - - - Ege Denizi, 17.11 km. Seferihisar (Izmir)

19.04.2022 04:14:16 AFAD 37.7451 27.0131 7.00 ML 1.4 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 5.80 km. Kusadasi (Aydin)

19.04.2022 03:55:26 AFAD 37.0105 28.4056 7.00 ML 1.0 Türkiye Mugla Ula

19.04.2022 03:41:22 AFAD 37.0305 28.4258 7.00 ML 1.3 Türkiye Mugla Ula

19.04.2022 03:40:43 AFAD 36.0528 36.2348 16.42 ML 2.8 Türkiye Hatay Altinözü

19.04.2022 01:15:45 AFAD 37.0231 28.4181 7.00 ML 0.8 Türkiye Mugla Ula

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
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