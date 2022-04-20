HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREMLER! Az önce nerede deprem oldu? 20 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER! Az önce nerede deprem oldu? 20 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

20.04.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve 20 Nisan 2022 Çarşamba günü için Afet ile Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama, bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 20 Nisan Çarşamba günü Balıkesir, Ankara ve Elazığ gibi şehirlerimizde sarsıntı gerçekleşti. Peki Az önce nerede deprem oldu? İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba günü için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son dakika depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER! Az önce nerede deprem oldu? 20 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin 20 Nisan Çarşamba için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Balıkesir, Ankara ve Elazığ gibi illerimizde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. Vatandaşlar, 20 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 20 Nisan 2022 Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi ve detaylar haberimizde...

20 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

20.04.2022 07:27:43 AFAD 37.8571 26.9621 7.00 ML 1.6 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 18.85 km. Kusadasi (Aydin)

20.04.2022 06:43:21 AFAD 39.3751 27.7043 5.10 ML 1.4 Türkiye Balikesir Savastepe

20.04.2022 06:04:25 AFAD 40.0945 31.7833 7.03 ML 1.3 Türkiye Ankara Beypazari

20.04.2022 05:25:09 AFAD 38.7680 38.7418 7.00 ML 1.2 Türkiye Elazig Keban

20.04.2022 05:16:04 AFAD 40.0523 28.6536 7.00 ML 1.4 Türkiye Bursa Mustafakemalpasa

20.04.2022 04:29:49 AFAD 39.4406 27.9151 10.81 ML 1.5 Türkiye Balikesir Altieylül

20.04.2022 03:49:30 AFAD 37.0160 28.3971 7.00 ML 1.8 Türkiye Mugla Ula

20.04.2022 03:29:04 AFAD 40.0523 24.4073 9.29 Mw 3.8 - - - - Ege Denizi, 9.31 km.Ayion Oros (Yunanistan), 107.59 km. Gökçeada (Çanakkale)

20.04.2022 03:18:32 AFAD 38.1381 38.5928 7.00 ML 1.9 Türkiye Malatya Pütürge

20.04.2022 03:04:27 AFAD 39.0901 41.6671 7.00 ML 2.1 Türkiye Mus Varto

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rezidansta işkence olayında flaş gelişme! 8 kişi daha yakalandıRezidansta işkence olayında flaş gelişme! 8 kişi daha yakalandı
Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çektiSon anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti
CHP'den dikkat çeken hamle: Adaylık için tarih netleştiCHP'den dikkat çeken hamle: Adaylık için tarih netleşti
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nagihan yaptıklarıyla olay oldu! Cezası açıklandı

Survivor'da Nagihan yaptıklarıyla olay oldu! Cezası açıklandı

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

"En önemlisi olacak" demişti! Türkiye'nin beklediği gün geldi

"En önemlisi olacak" demişti! Türkiye'nin beklediği gün geldi

Konya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirtti

Konya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirtti

Çocukları gizlice çeken Pakistanlıdan skandal savunma: Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum

Çocukları gizlice çeken Pakistanlıdan skandal savunma: Türkiye'de suç olduğunu bilmiyordum

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...

Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.