SON DAKİKA DEPREMLER! Az önce nerede deprem oldu? 20 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin 20 Nisan Çarşamba için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Balıkesir, Ankara ve Elazığ gibi illerimizde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. Vatandaşlar, 20 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 20 Nisan 2022 Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi ve detaylar haberimizde...

20 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

20.04.2022 07:27:43 AFAD 37.8571 26.9621 7.00 ML 1.6 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 18.85 km. Kusadasi (Aydin)

20.04.2022 06:43:21 AFAD 39.3751 27.7043 5.10 ML 1.4 Türkiye Balikesir Savastepe

20.04.2022 06:04:25 AFAD 40.0945 31.7833 7.03 ML 1.3 Türkiye Ankara Beypazari

20.04.2022 05:25:09 AFAD 38.7680 38.7418 7.00 ML 1.2 Türkiye Elazig Keban

20.04.2022 05:16:04 AFAD 40.0523 28.6536 7.00 ML 1.4 Türkiye Bursa Mustafakemalpasa

20.04.2022 04:29:49 AFAD 39.4406 27.9151 10.81 ML 1.5 Türkiye Balikesir Altieylül

20.04.2022 03:49:30 AFAD 37.0160 28.3971 7.00 ML 1.8 Türkiye Mugla Ula

20.04.2022 03:29:04 AFAD 40.0523 24.4073 9.29 Mw 3.8 - - - - Ege Denizi, 9.31 km.Ayion Oros (Yunanistan), 107.59 km. Gökçeada (Çanakkale)

20.04.2022 03:18:32 AFAD 38.1381 38.5928 7.00 ML 1.9 Türkiye Malatya Pütürge

20.04.2022 03:04:27 AFAD 39.0901 41.6671 7.00 ML 2.1 Türkiye Mus Varto

