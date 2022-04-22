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SON DAKİKA DEPREMLER! Deprem mi oldu? 22 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

22.04.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve 22 Nisan 2022 Cuma günü için Afet ile Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın ayrıntıları, yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak edildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; 22 Nisan Cuma günü Çanakkale, Burdur, Antalya ve Muğla gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar, Deprem mi oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte 22 Nisan deprem listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER! Deprem mi oldu? 22 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin 22 Nisan Cuma (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Çanakkale, Burdur, Antalya ve Muğla gibi illerimizde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. Vatandaşlar, 22 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 22 Nisan 2022 Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi ve detaylar haberimizde...

22 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.22 09:34:35 40.4773 26.2668 17.5 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.22 09:07:57 39.5517 26.4215 6.7 -.- 3.1 3.0 KOZLU-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.04.22 08:24:58 40.4648 26.3242 16.6 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.22 07:41:03 37.2588 29.6567 5.1 -.- 1.5 -.- BEYKOY-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2022.04.22 07:05:54 37.1833 30.6302 7.9 -.- 1.6 -.- ILICAKOY-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.04.22 06:47:01 35.8872 29.3237 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.22 05:22:24 39.3288 24.9105 13.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.04.22 05:09:25 37.0467 28.5342 12.7 -.- 1.5 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.22 04:48:19 37.0005 27.5927 6.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 04:34:53 37.0233 28.4450 11.0 -.- 1.2 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.22 02:34:23 40.2397 40.9435 8.1 -.- 2.2 -.- AKDAG-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2022.04.22 02:12:32 40.4533 26.3085 12.9 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.22 02:08:05 37.3645 35.0467 4.2 -.- 1.6 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.22 01:53:13 36.9292 27.5995 5.3 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.22 01:47:11 37.0058 27.7517 20.6 -.- 1.4 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.04.22 01:28:52 39.4207 44.0532 3.0 -.- 2.0 -.- KIZILKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.04.22 00:54:59 40.4372 26.3062 10.6 -.- 2.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.22 00:47:02 40.6610 27.3982 11.5 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.22 00:24:23 37.0148 30.2262 24.6 -.- 1.3 -.- TATKOY-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.04.22 00:12:44 40.5068 33.2003 5.5 -.- 1.4 -.- CERCI-SABANOZU (CANKIRI) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Çanakkale
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